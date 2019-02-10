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04:33 (мск), источник: РИА Новости

Епископа «новой церкви» Украины не пустили в монастырь на Афоне

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Делегацию «новой церкви» Украины во главе с епископом Павлом Юристым не пустили на территорию Свято-Пантелеимоновой обители на горе Афон, об этом сообщает издание Romfea.gr.

Источник: РИА Новости

Игумен монастыря, архимандрит Евлогий, закрыл ворота обители перед представителями «новой церкви» Украины, не разрешив им войти в храм и приложиться к мощам. Как пояснил украинской делегации Евлогий, в этом монастыре они не признаются священнослужителями, как сейчас, так и в будущем.

Ранее СМИ сообщали, что более половины монастырей Афона выступили против участия в «интронизации» главы «новой церкви» Украины Епифания Думенко. Отмечается, что из двадцати монастырей лишь семь одобрили идею прибыть в Киев 3 февраля 2019 года.

«Новая церковь» Украины

«Новая церковь» Украины была образована на «объединительном соборе» в декабре прошлого года после слияния двух действовавших в стране неканонических церковных структур.

Каноническая Украинская православная церковь при этом отказалась от участия в мероприятии. В свою очередь, РПЦ назвала ничтожным каноническое значение «собрания».

В начале января текущего года Константинопольский патриарх Варфоломей передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Он вводит для нее ряд ограничений и делает зависимой от Константинополя.

В РПЦ заявили, что день подписания томоса является трагическим в истории вселенского православия.

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Эксперты ответили на вопросы о ситуации на Украине и о ее возможных последствиях.

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