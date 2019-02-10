CNN связал политику Трампа с российской рыбой в школьных столовых в США

Источник: РИА "Новости"

По данным канала, аляскинские рыбаки на протяжении многих лет страдали от конкуренции с Россией, «в особенности на прибыльном рынке минтая». Минтай, который вылавливают в России, подвергают обработке в Китае, а затем продают в США в замороженном виде, в панировке или в качестве имитации крабового мяса.

Как добавляет телеканал, ожидалось, что введенные президентом Трампом 10-процентные пошлины в отношении китайских товаров «сотрут преимущество в цене, которым пользовалась русская рыба», однако ситуация только ухудшилась. Торговый представитель США исключил российский минтай из списка товаров на повышение пошлин, что сохранило его преимущество в цене. При этом из-за ответных пошлин Пекина доступ к китайскому рынку у американских рыбаков оказался ограничен.

При этом российский минтай стоит дешевле американского, что позволило получить долю примерно в 200 миллионов долларов на американском рынке замороженного минтая, уточняется в сообщении.

«К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производились из рыбы, пойманной в России и накаченной добавками в Китае», — сообщает телеканал со ссылкой на данные торговой группы Genuine Alaska Pollock Producers (Подлинные производители минтая на Аляске).