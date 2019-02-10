На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию

Источник: РИА Новости

По его утверждению, в течение последних трех дней ведомство зафиксировало около ста случаев отказа во въезде в Россию украинцам на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области. Отказывали, как заявил Слободян, преимущественно тем, кто ехал на автомобилях с объемом двигателя более двух литров.

«Их вернули в Украину без объяснения причин», — добавил он.

Российские пограничники, как утверждает Слободян, в ответ на обращение заявили, что пункт пропуска «Нехотеевка» работает в штатном режиме. Официального комментария со стороны погранслужбы ФСБ России пока нет.

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с Россией и осуществлять усиленный контроль за гражданами этой страны, въезжающими на Украину.