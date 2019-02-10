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09:51 (мск), источник: РИА Новости

На Украине пожаловались на проблемы с въездом в Россию

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российские пограничники стали безосновательно отказывать во въезде украинским гражданам, об этом в эфире канала «112» заявил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

Источник: РИА Новости

По его утверждению, в течение последних трех дней ведомство зафиксировало около ста случаев отказа во въезде в Россию украинцам на пропускном пункте «Нехотеевка» в Белгородской области. Отказывали, как заявил Слободян, преимущественно тем, кто ехал на автомобилях с объемом двигателя более двух литров.

«Их вернули в Украину без объяснения причин», — добавил он.

Российские пограничники, как утверждает Слободян, в ответ на обращение заявили, что пункт пропуска «Нехотеевка» работает в штатном режиме. Официального комментария со стороны погранслужбы ФСБ России пока нет.

В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. После окончания военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины рекомендовал Госпогранслужбе продолжить усиленную охрану границы с Россией и осуществлять усиленный контроль за гражданами этой страны, въезжающими на Украину.

При этом с начала года на Украину не пустили более 1,1 тысячи россиян. Кроме того, президент Украины Петр Порошенко заявил, что отдаст приказ Госпогранслужбе не впускать в страну российских наблюдателей на выборы главы государства, которые запланированы на 31 марта.

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