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08:30 (мск), источник: РИА Новости

Дипломатическая служба никогда не была синекурой, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил коллег с днем дипломатического работника, отметив, что дипломатическая служба всегда требовала лучших качеств и никогда не была синекурой, соответствующее поздравление опубликовано на сайте МИД РФ.

Источник: РИА Новости

«Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть “пером”… Дипломатическая служба никогда не была синекурой. Отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни», — говорится в поздравлении.

Министр подчеркнул, что во все времена в министерстве иностранных дел служили одаренные, неординарные люди, настоящие патриоты, многие из которых внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности и вошли в сокровищницу отечественной культуры.

«Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел продолжают развивать и укреплять славные традиции предшественников, трудятся не считаясь со временем, зачастую — в отрыве от семьи, в государствах с тяжелым климатом и сложной военно-политической обстановкой», — добавил он.

Лавров пожелал всем сотрудникам МИД, их родным и близким, ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству.

Сергей Лавров поздравил коллег с Днем дипломатического работника
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