Дипломатическая служба никогда не была синекурой, заявил Лавров

«Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть “пером”… Дипломатическая служба никогда не была синекурой. Отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни», — говорится в поздравлении.
Министр подчеркнул, что во все времена в министерстве иностранных дел служили одаренные, неординарные люди, настоящие патриоты, многие из которых внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности и вошли в сокровищницу отечественной культуры.
«Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел продолжают развивать и укреплять славные традиции предшественников, трудятся не считаясь со временем, зачастую — в отрыве от семьи, в государствах с тяжелым климатом и сложной военно-политической обстановкой», — добавил он.
Лавров пожелал всем сотрудникам МИД, их родным и близким, ветеранам дипломатической службы крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении Отечеству.