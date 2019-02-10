Дипломатическая служба никогда не была синекурой, заявил Лавров

Источник: РИА Новости

«Работа на внешнеполитической стезе всегда требовала лучших качеств, обширных знаний, разностороннего кругозора, умения мастерски владеть “пером”… Дипломатическая служба никогда не была синекурой. Отстаивание национальных интересов часто связано с риском для жизни», — говорится в поздравлении.

Министр подчеркнул, что во все времена в министерстве иностранных дел служили одаренные, неординарные люди, настоящие патриоты, многие из которых внесли неоценимый вклад в укрепление российской государственности и вошли в сокровищницу отечественной культуры.

«Сегодня сотрудники Министерства иностранных дел продолжают развивать и укреплять славные традиции предшественников, трудятся не считаясь со временем, зачастую — в отрыве от семьи, в государствах с тяжелым климатом и сложной военно-политической обстановкой», — добавил он.