Газпромбанк отрицает перевод счетов PDVSA
Газпромбанк отрицает информацию о переводе в кредитную организацию банковских счетов совместных предприятий венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Газпромбанк отрицает информацию о переводе в кредитную организацию банковских счетов совместных предприятий венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.
Ранее о переносе счетов сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и внутренний документ компании.
«Информация агентства Reuters не соответствуют действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компанией мира PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими
Источник Reuters утверждал, что, помимо перевода в банк уже имеющихся средств, PDVSA также дала инструкции клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка.
Перенос счетов агентство связывало с санкциями США, введенными в отношении компании 28 января. Вашингтон, в частности, запретил перечисление на счета PDVSA средств из США, а также заблокировал счета трех крупных НПЗ PDVSA в США, принадлежащих Citgo, которая контролируется Венесуэлой.
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