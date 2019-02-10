Газпромбанк отрицает перевод счетов PDVSA

«Информация агентства Reuters не соответствуют действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компанией мира PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами Банка, в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются Банком к открытию», — заявили «Ъ» в Газпромбанке.