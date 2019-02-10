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14:30 (мск), источник: Коммерсантъ

Газпромбанк отрицает перевод счетов PDVSA

Газпромбанк отрицает информацию о переводе в кредитную организацию банковских счетов совместных предприятий венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA.

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Ранее о переносе счетов сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и внутренний документ компании.

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«Информация агентства Reuters не соответствуют действительности. Являясь одной из крупнейших нефтяных компанией мира PDVSA имеет открытые счета во многих крупных банках, в том числе международных. В рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами Банка, в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Однако мы подчеркиваем, что никакие новые счета не открывались и не планируются Банком к открытию», — заявили «Ъ» в Газпромбанке.

Источник Reuters утверждал, что, помимо перевода в банк уже имеющихся средств, PDVSA также дала инструкции клиентам СП переводить средства от продаж нефти на новые счета российского банка.

Перенос счетов агентство связывало с санкциями США, введенными в отношении компании 28 января. Вашингтон, в частности, запретил перечисление на счета PDVSA средств из США, а также заблокировал счета трех крупных НПЗ PDVSA в США, принадлежащих Citgo, которая контролируется Венесуэлой.

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