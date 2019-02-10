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14:01 (мск), источник: Esquire

Муж Елизаветы II принц Филипп сдал водительские права

Супруг британской королевы Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп сдал водительские права после аварии, в которую он попал в январе 2019 года. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца, передает Reuters.

«После тщательного рассмотрения ситуации герцог Эдинбургский решил добровольно отказаться от своих водительских прав», — отмечается в заявлении. Полиция подтвердила, что принц сам сдал свои права.

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Авария с участием принца Филиппа произошла 17 января. Сам герцог не пострадал, но небольшие травмы получили пассажирки автомобиля, в который он врезался. В их машине также находился 9-месячный ребенок, в результате ДТП младенец не пострадал. Инцидент произошел неподалеку от королевского Сандрингемского дворца, когда принц выезжал на трассу на своем Range Rover.

Через два дня после этой аварии принц сел за руль, не пристегнувшись. Полиция провела с ним разъяснительную беседу о недопустимости такого поведения.

Супругу королевы 97 лет. В апреле 2018 года принц Филипп перенес операцию по замене тазобедренного сустава, однако от вождения он тогда не отказался. В Британии нет ограничений по возрасту для пожилых водителей, но автомобилисты старше 70 лет должны продлевать свои водительские права каждые три года.

Весной 2017 года герцог объявил, что отходит от публичной деятельности и больше не будет выполнять представительские функции на официальных мероприятиях.

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