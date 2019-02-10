Ярославское «Яблоко» получит допуск на прошедшие выборы

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вице-спикеры Ярославской облдумы Николай Александрычев и Антон Капралов (оба — «Единая Россия») предложили переписать пп. 1 п. 1 ст. 46 закона «О выборах в органы государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области» таким образом, чтобы число территориальных групп в списке могло не соответствовать числу одномандатных округов по соответствующему избирательному округу.

Норма закона обязывает партии выдвигать кандидатов во всех 25 территориальных группах, а предложенные поправки позволят закрывать всего 20 групп, при условии если они будут соседними.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он подготовлен в целях приведения областного законодательства в соответствие с федеральным. Поправки были внесены в заксобрание 6 февраля, а уже 8 февраля их одобрил профильный комитет.

Источник «Ъ» в облдуме связывает такую спешку с предстоящим в КС заседанием по жалобе ярославского «Яблока» на областное законодательство о выборах. Судьей-докладчиком назначен экс-глава избиркома Приморского края Сергей Князев, дата слушаний пока не назначена.

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В 2018 году Ярославский облсуд по иску «Коммунистов России» и ЛДПР отменил решения облизбиркома о заверении и регистрации партсписка «Яблока» на выборах в заксобрание на том основании, что «яблочники» выдвинули кандидатов только в 23 территориальных группах. «Торопились (одобрить поправки.— “Ъ”), чтобы КС проинформировать», — пояснил собеседник «Ъ». Законопроект, по его словам, планируется принять на заседании думы 15 февраля.



Глава регионального отделения «Яблока» Олег Виноградов уверен, что поправки к закону о выборах принимаются из-за жалобы «Яблока» в КС. «Единороссы получили пинка из администрации президента, что закон не соответствует Конституции. Им так и сказали: “Чтобы не позориться в КС, сами приведите его в соответствие”», — заявил он.



«Яблоко» в 2018 году пыталось обжаловать решение облсуда об отмене заверения и регистрации списка в Верховном суде (ВС), ссылаясь на постановление КС 2008 года по жалобе вологодского отделения СПС на аналогичную норму регионального закона. Тогда КС признал не соответствующей Конституции норму, позволявшую отказать в регистрации списка кандидатов, если число региональных групп в нем оказалось меньше установленного законом в результате выбытия незначительного числа кандидатов, и не предусматривавшую «возможность разумного уменьшения числа региональных групп».

В постановлении указывалось, что вологодские депутаты нарушили «приоритет федерального закона» и ограничили избирательные права граждан.