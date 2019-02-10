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23:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп отверг обвинения в недостаточном рвении к труду

Президент США Дональд Трамп отозвался на утечку своего ежедневного расписания в СМИ. Он заявил, что работает очень много, а сообщения о том, что он бездельничает, — ложь. Об этом американский лидер написал в воскресенье, 10 февраля, в Twitter.

Источник: AP 2019

По словам главы государства, он, вероятно, трудится даже больше, чем почти все его предшественники.

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«Дело в том, что когда я занял пост президента, в стране был беспорядок. Ослабленная армия, бесконечные войны, вероятность войны с Северной Кореей, дела ветеранов, высокие налоги и чрезмерное регулирование, пограничные вопросы, иммиграция, здравоохранение и многое другое. У меня не было выбора, кроме как много работать!» — написал Трамп.

3 февраля портал Axios выложил «слитое» источником расписание Трампа. Журналисты проанализировали его и вывели, что большую часть времени (около 60 процентов) президент тратит на загадочную «работу с документами» (executive time). Остальное время у него занимают встречи, поездки, мероприятия и обеды. Отмечается также, что на «работу с документами» в Овальном кабинете уходит у главы государства около трех часов с утра — с 8 до 11.

Однако несколько источников издания рассказали, что Трамп никогда не появляется на рабочем месте в это время. Утро, по данным портала, он проводит в своей резиденции, смотрит телевизор, читает газеты, разговаривает по телефону со своими помощниками, членами Конгресса, друзьями, сотрудниками администрации и неофициальными советниками.

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