Демократ Клобушар решила баллотироваться в президенты США в 2020 году

«Сегодня на берегу всемогущей реки Миссисипи… я, внучка шахтера, дочь учительницы и газетчика, а также первая женщина, избранная в Сенат от штата Миннесота… выдвигаю свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов», — сказала она, выступая на митинге в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Ее слова привела телекомпания CNN.
Клобушар в 2006 году стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году она со значительным перевесом (65% против 35% голосов) победила республиканца Курта Биллса и была переизбрана в Сенат на второй срок.
В субботу
Первые собрания партийных активистов в рамках избирательной кампании пройдут в штате Айова 3 февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится
59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.