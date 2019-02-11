Демократ Клобушар решила баллотироваться в президенты США в 2020 году

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«Сегодня на берегу всемогущей реки Миссисипи… я, внучка шахтера, дочь учительницы и газетчика, а также первая женщина, избранная в Сенат от штата Миннесота… выдвигаю свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов», — сказала она, выступая на митинге в городе Миннеаполис (штат Миннесота). Ее слова привела телекомпания CNN.

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Клобушар в 2006 году стала первой женщиной, избранной в верхнюю палату Конгресса США от Миннесоты, и вступила в должность в начале января 2007 года. В 2012 году она со значительным перевесом (65% против 35% голосов) победила республиканца Курта Биллса и была переизбрана в Сенат на второй срок.

В субботу сенатор-демократ Элизабет Уоррен (от штата Массачусетс) выдвинула свою кандидатуру на участие в президентских выборах в США 2020 года. Среди возможных претендентов на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии американские СМИ называют также бывшего вице-президента США 76-летнего Джо Байдена, 77-летнего сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, соперничавшего с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера и сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд.

Первые собрания партийных активистов в рамках избирательной кампании пройдут в штате Айова 3 февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13—16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами- Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24—27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).