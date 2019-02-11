Венесуэла будет инвестировать в вооружения, заявил Мадуро

Источник: РИА Новости

В воскресенье днем был дан старт гражданско-военным учениям «Двухсотлетие Ангостуры 2019», в которых примут участие как вооруженные силы, так и народное ополчение республики.

Учения пройдут с 10 по 15 февраля. Перед началом маневров президент прибыл в расположенный близ венесуэльской столицы прибрежный штат Миранда, где ознакомился с образцами военной техники, в том числе с ракетными установками российского производства, которые состоят на вооружении венесуэльской армии.

Видео Верховный суд Венесуэлы выступил на стороне Мадуро

«Будем инвестировать, чтобы солдаты, военные и ополченцы имели самое продвинутое вооружение… Венесуэла будет иметь от “Иглы” в руках ополчения и солдат до самых современных ракет, потому что Венесуэла хочет мира», — заявил Мадуро.

«В наших вооруженных силах служат профессионалы, готовые отдать жизнь за страну и ее народ. Однако они не единственная сила. Главная сила — это венесуэльские граждане… Мы — мирная страна, и ни с кем не враждуем. Однако, пусть и другие не пытаются враждовать с нами и угрожать нам», — сказал он, выступая перед военными.

Венесуэла — крупнейший импортер российского оружия в Латинской Америке. Россия выполнила большую часть оружейных контрактов еще до начала политического кризиса в этой стране, а на сегодняшний день ВТС с Каракасом ограничивается поставкой запчастей и строительством заводов по производству автоматов Калашникова.

Ранее Мадуро заявил в интервью РИА Новости, что Каракас планирует и дальше получать от Москвы самое современное оружие. По его словам, такое оружие из России поступает постоянно.