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00:48 (мск), источник: РИА Новости

Сенатор: Трамп может попасть за решетку до следующих выборов президента США

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сесть в тюрьму до следующих президентских выборов, которые пройдут в 2020 году, считает сенатор-демократ от штата Массачусетс и кандидат на пост президента США Элизабет Уоррен.

Источник: AP 2019

«К тому времени, когда мы подойдем к 2020 году, Дональд Трамп может даже уже не быть президентом. В действительности, он может даже не быть свободным человеком», — цитирует Уоррен телеканал NBC.

По словам сенатора, каждый день Трамп публикует расистские или разжигающие ненависть твиты, что-то «темное и уродливое».

Она призвала прессу, других кандидатов не попадать в ловушку и не обращать внимания на каждое действие Трампа.

В субботу сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен официально включилась в президентскую гонку в США, объявив о выдвижении своей кандидатуры.

На данный момент Уоррен одна из наиболее узнаваемых потенциальных кандидатур от демократов, наряду с бывшим вице-президентом Джо Байденом и сенатором Берни Сандерсом, последний является ее наиболее вероятным конкурентом на раннем этапе праймериз. Среди тех, кто уже выдвинулся в президенты от демократов или начал подготовку к выдвижению, — сенаторы Камала Харрис и Эми Клобушар, член палаты представителей Тулси Габбард, экс-глава кофейной сети Starbucks Говард Шульц, сенатор Кори Букер. В числе потенциальных кандидатов называют экс-конгрессмена Бето О’Рурка, сенатора Кристен Джиллибранд и других.

Трамп много лет издевался над Уоррен, называя ее именем индейской принцессы и героини диснеевских мультфильмов Покахонтас.

Выборы президента пройдут в ноябре 2020 года. Как ожидается, президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии.

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