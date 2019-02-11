Сенатор: Трамп может попасть за решетку до следующих выборов президента США
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сесть в тюрьму до следующих президентских выборов, которые пройдут в 2020 году, считает
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может сесть в тюрьму до следующих президентских выборов, которые пройдут в 2020 году, считает
«К тому времени, когда мы подойдем к 2020 году, Дональд Трамп может даже уже не быть президентом. В действительности, он может даже не быть свободным человеком», — цитирует Уоррен телеканал NBC.
По словам сенатора, каждый день Трамп публикует расистские или разжигающие ненависть твиты,
В субботу
На данный момент Уоррен одна из наиболее узнаваемых потенциальных кандидатур от демократов, наряду с бывшим
Выборы президента пройдут в ноябре 2020 года. Как ожидается, президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии.