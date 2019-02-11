Times: Великобритания направит авианосец в Тихий океан для демонстрации силы Китаю

Источник: AP 2019

По данным издания, министр обороны Соединенного Королевства объявит в понедельник, что Лондон должен быть готовым к использованию «жесткой силы» для защиты своих интересов. Именно поэтому крупнейший корабль британских ВМС отправится сначала в Средиземноморский и Ближневосточный регионы, а затем возьмет курс к берегам Китая.

Полное водоизмещение Queen Elizabeth составляет 70,6 тыс. т, длина — 280 м, ширина — 73 м, максимальная скорость хода — до 26 узлов, дальность плавания — до 10 тыс. морских миль (около 19 тыс. км), экипаж — 679 человек.