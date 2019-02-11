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11:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Сурков: через много лет Россия все еще будет государством Путина

Помощник президента России Владислав Сурков опубликовал в «Независимой газете» статью «Долгое государство Путина». В ней он размышляет о будущем «путинской системы властвования» и идеологии «путинизма».

Источник: РИА "Новости"

«Русской истории известны, таким образом, четыре основные модели государства, которые условно могут быть названы именами их создателей: государство Ивана Третьего (Великое княжество/Царство Московское и всей Руси, XV—XVII вв.); государство Петра Великого (Российская империя, XVIII—XIX вв.); государство Ленина (Советский Союз, ХХ век); государство Путина (Российская Федерация, XXI век)», — пишет господин Сурков. По его словам, «большая политическая машина Путина только набирает обороты и настраивается на долгую, трудную и интересную работу».

Выход ее на полную мощность далеко впереди, так что и через много лет Россия все еще будет государством Путина.
Владислав Сурков
Помощник президента России

По мнению господина Суркова, сложившаяся в России модель политического устройства — это эффективное средство выживания и возвышения нации на ближайшие десятилетия. Он призвал осмыслить «путинскую систему властвования» как идеологию будущего. «Это нужно сделать для всех, кто не Путин, а хотел бы быть, как он. Для возможности трансляции его методов и подходов в предстоящие времена», — пишет Владислав Сурков.

Чужеземные политики приписывают России вмешательство в выборы и референдумы по всей планете. В действительности, дело еще серьезнее — Россия вмешивается в их мозг, и они не знают, что делать с собственным измененным сознанием.
Владислав Сурков
Помощник президента России

Западные демократии он называет «глубинными государствами» — «динамическим равновесием низости, балансом жадности, гармонией плутовства». «Наша система, как и вообще наше все, смотрится, конечно, не изящнее, зато честнее», — добавляет он.

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«Высокое внутреннее напряжение, связанное с удержанием огромных неоднородных пространств, и постоянное пребывание в гуще геополитической борьбы делают военно-полицейские функции государства важнейшими и решающими. Их традиционно не прячут, а наоборот, демонстрируют», — отмечает помощник президента. «Умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно — уникальное и главное достоинство государства Путина», — считает он.

Владислав Сурков не в первый раз выступает с текстами, которые можно назвать программными. В 2008-м он, находясь на посту первого замглавы администрации президента, представил книгу «Тексты 97−07», содержащую его публичные выступления за указанный период. Одна из последних его статей была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике» в апреле 2018 года. В январе американский журнал Foreign Policy признал Владислава Суркова одним из главных мыслителей мира.

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