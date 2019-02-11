Америка приготовилась к новому шатдауну

Источник: AP 2019

Белый дом начал подготовку к объявлению чрезвычайного положения в стране. Накануне демократы и республиканцы в Конгрессе признали, что переговоры о финансировании строительства стены на границе с Мексикой зашли в тупик и ни одна из сторон пока не готова идти на компромисс. Провал переговоров может привести к очередному прекращению финансирования работы федерального правительства в США.

В минувшие выходные президент Дональд Трамп вновь дал понять, что готов объявить режим чрезвычайного положения в стране, если Конгресс не согласится с его требованием о финансировании строительства стены на границе с Мексикой. В своем Twitter глава Белого дома процитировал конгрессмена из Калифорнии Томаса Макклинтока: «Президент имеет полное юридическое право объявить о чрезвычайном положении в стране. После того как соответствующий закон был принят в 1976 году, 58 раз (в США.— “Ъ”) объявлялось о введении чрезвычайного положения, и 31 из этих объявлений действует и сегодня, так что это вряд ли можно посчитать беспрецедентным шагом».

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В конце декабря прошлого года администрация приняла решение о частичной приостановке работы федерального правительства из-за отказа демократов в Конгрессе одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. На этот проект Белый дом планировал потратить $5,7 млрд. Оппоненты Дональда Трампа на Капитолийском холме в ответ предложили выделить $1,6 млрд на укрепление безопасности на южной границе США при условии, что ни цента из этих средств не будет потрачено на возведение стены.

Продолжавшийся 35 дней так называемый шатдаун (временная приостановка финансирования работы госучреждений) стал самым длительным в истории США. В неоплачиваемые отпуска были отправлены более 400 тыс. федеральных служащих. Еще 420 тыс. были вынуждены выходить на работу, не получая заработной платы.

В конце декабря Дональд Трамп согласился возобновить работу правительства до 15 февраля. За это время двухпартийная комиссия в Конгрессе должна была подготовить компромиссное решение, устраивающее и демократов, и республиканцев.

Однако в минувшее воскресенье представитель Республиканской партии в совместной комиссии сенатор Ричард Шелби признал, что переговоры зашли в тупик и законодатели вряд ли сумеют прийти к компромиссу к 15 февраля. «Я думаю, что переговоры пока ни к чему не приведут. Надеюсь, что мы сможем сдвинуться с мертвой точки в течение недели», — сообщил он в эфире телеканала Fox News, добавив, что «угроза нового шатдауна становится все более реальной».

Причиной новых разногласий между переговорщиками стало требование демократов уменьшить количество коек для нелегальных иммигрантов в центрах временного содержания Иммиграционной службы США с нынешних 38 тыс. до 16 тыс. Одновременно демократы предложили увеличить количество судей, рассматривающих дела нелегальных иммигрантов, и выделить дополнительное финансирование для установки систем слежения и контроля на границе с Мексикой.

«Это переговоры, которые предполагают, что будут и предложения, и уступки, — заявил в эфире Fox News представитель демократов в совместной комиссии сенатор Джон Тестер.— Речь идет о попытке поиска компромисса, и именно так и должно работать правительство».

«Если будет принято такое решение, то Иммиграционную службу можно будет закрыть. На это республиканцы никогда не согласятся», — ответил ему сенатор Шелби.

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В свою очередь, исполняющий обязанности руководителя администрации Белого дома Мик Малвени подтвердил, что в конце недели действительно может быть объявлено о новом прекращении финансирования работы федерального правительства. «Исключаем ли мы возможность нового шатдауна? Конечно, нет, — сказал он в эфире телекомпании NBC.— Я слышал, что может быть достигнут компромисс и на строительство заграждений на границе выделят или $2,1 млрд, или $2,5 млрд, а может быть, всего $800 млн или вообще ничего. Все это потому, что демократы никак не могут сформулировать свои требования».

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В срыве переговоров обвинил демократов и президент США. «Демократы из комитета по границе ни с того ни с сего ведут себя глупо, — написал Дональд Трамп в своем Twitter.— Они не только не хотят выделить доллары на столь очевидно необходимую Стену (несмотря на рекомендации экспертов из пограничной службы), но даже не хотят задерживать убийц! Что происходит?» В следующих сообщениях в социальной сети глава Белого дома предположил, что демократы «хотят» объявления нового шатдауна для того, чтобы отвлечь внимание избирателей от сообщений о росте рейтинга президента Трампа.

Ежегодное обращение к Конгрессу «О положении дел в стране», с которым президент США выступил на прошлой неделе, действительно понравилось большинству американских избирателей. По данным всех без исключения социологических служб, рейтинг одобрения деятельности главы Белого дома после этого незначительно вырос. По данным портала RealClearPolitics, сегодня работу Дональда Трампа одобряют 42% опрошенных — сам же глава Белого дома утверждает, что реальные показатели куда выше.

Кирилл Белянинов, Вашингтон