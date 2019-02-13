ООН проверяет информацию о причастности россиян к пыткам в ЦАР

«Мы подтверждаем, что мы расследуем обвинения человека из Бамбари о том, что он подвергся задержанию и пыткам в январе этого года со стороны гражданина России», — сказал он. Господин Монтейро уточнил, что расследование ведется в рамках мандата ООН в ЦАР.
Ранее AFP со ссылкой на доклад ООН о ситуации в ЦАР сообщило, что военнослужащие ЦАР 11 января задержали жителя города Бамбари по имени Махамат Нур Мамаду, затем привезли в ратушу, «где базируются Национальные вооруженные силы и русские». По словам пострадавшего, там русские начали его допрашивать о причастности к группировке «Селека» и пытать, потом перевезли на базу, где пытки продолжались еще несколько дней. Мужчину освободили 15 января благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.
В конце 2013 года в ЦАР начался политический кризис. В начале декабря в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им
В июле 2018 года в Центральноафриканской Республикие (ЦАР) была убита российская съемочная группа. Погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они приехали в африканскую страну, чтобы снять документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».