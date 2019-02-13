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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ

ООН проверяет информацию о причастности россиян к пыткам в ЦАР

Пресс-секретарь миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (MINUSCA) Владимир Монтейро сообщил РБК о расследовании ООН информации о пытках в ЦАР.

Источник: AP 2019

«Мы подтверждаем, что мы расследуем обвинения человека из Бамбари о том, что он подвергся задержанию и пыткам в январе этого года со стороны гражданина России», — сказал он. Господин Монтейро уточнил, что расследование ведется в рамках мандата ООН в ЦАР.

Ранее AFP со ссылкой на доклад ООН о ситуации в ЦАР сообщило, что военнослужащие ЦАР 11 января задержали жителя города Бамбари по имени Махамат Нур Мамаду, затем привезли в ратушу, «где базируются Национальные вооруженные силы и русские». По словам пострадавшего, там русские начали его допрашивать о причастности к группировке «Селека» и пытать, потом перевезли на базу, где пытки продолжались еще несколько дней. Мужчину освободили 15 января благодаря вмешательству сил внутренней безопасности ЦАР.

В конце 2013 года в ЦАР начался политический кризис. В начале декабря в Банги произошли столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и противостоящими им повстанцами-христианами. Согласно докладу Human Rights Watch на 2019 год, более 70% территории страны к концу года находилось под контролем различных группировок. Конфликт унес жизни многих сотен людей, сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома. Более половины населения ЦАР нуждается в гуманитарной помощи.

В июле 2018 года в Центральноафриканской Республикие (ЦАР) была убита российская съемочная группа. Погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они приехали в африканскую страну, чтобы снять документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнера».

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