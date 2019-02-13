Помпео пообещал Лаврову новые санкции против России из-за «дела Скрипаля»

Источник: Reuters

Помпео пояснил, что речь идет о санкциях, предусмотренных законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его применения.

Накануне, 12 февраля, российский МИД сообщил, что Лавров в ходе разговора с госсекретарем США предостерег американскую сторону от введения против России новых санкций в связи с «делом Скрипаля». Лавров отметил, что новые санкции «под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с “отравлением” в Солсбери» станут ничем не оправданным шагом, усугубляющим ситуацию в двусторонних отношениях.

Инцидент с применением химического оружия в британском Солсбери произошел в марте 2018 г. Там, на лавочке, в бессознательном состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва эти обвинения отрицает.

Летом того же года Госдеп США ввел в отношении России первый пакет санкций, связанных с этим делом. Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 г., а также указом тогдашнего президента США Билла Клинтона от 1994 г.