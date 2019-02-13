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19:24 (мск), источник: Ведомости

Помпео пообещал Лаврову новые санкции против России из-за «дела Скрипаля»

Россия должна понести ответственность за применение химического оружия в британском Солсбери, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Слова американского госсекретаря приводятся в сообщении Госдепартамента США. Разговор Помпео и Лаврова состоялся 12 февраля.

Источник: Reuters

Помпео пояснил, что речь идет о санкциях, предусмотренных законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его применения.

Накануне, 12 февраля, российский МИД сообщил, что Лавров в ходе разговора с госсекретарем США предостерег американскую сторону от введения против России новых санкций в связи с «делом Скрипаля». Лавров отметил, что новые санкции «под абсолютно недоказанным предлогом прошлогодней мутной истории с “отравлением” в Солсбери» станут ничем не оправданным шагом, усугубляющим ситуацию в двусторонних отношениях.

Инцидент с применением химического оружия в британском Солсбери произошел в марте 2018 г. Там, на лавочке, в бессознательном состоянии были обнаружены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Позже британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила, что Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва эти обвинения отрицает.

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Летом того же года Госдеп США ввел в отношении России первый пакет санкций, связанных с этим делом. Санкции вводились в соответствии с законом США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 г., а также указом тогдашнего президента США Билла Клинтона от 1994 г.

Планы ввести второй этап санкций США подтвердили осенью 2018 г., сообщив, что Россия не представила Вашингтону «надежных заверений» в отказе от использования таких типов оружия впредь, а также отказалась допустить на свои химические объекты инспекторов ООН. Сейчас в Конгрессе США лежит несколько законопроектов о новых санкциях против России. Однако, как писало агентство Bloomberg, американские парламентарии пока заняты внутренними проблемами страны.

Справка
Что стало известно из отчета полиции об отравлении в Солсбери

Как отравили Скрипалей: версия британских властей.

Санкции снова не дают инвесторам в полной мере вкусить внешний позитив
Во время загрузки произошла ошибка.
18:57 (мск)© Ньюстюб
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