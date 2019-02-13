Минские соглашения делают вашингтонскими

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Киев продвигает альтернативную стратегию урегулирования в Донбассе, которая должна стать планом мирного возвращения неконтролируемых районов в случае переизбрания Петра Порошенко на президентских выборах 31 марта. Программу «деоккупации и реинтеграции» Донбасса, получившую название «Механизм малых шагов», представил находящийся с визитом в США глава МВД Украины Арсен Аваков. Она предлагает введение в регион миротворцев ООН и создание «демилитаризованных зон безопасности», в которых будут проведены местные выборы по украинскому законодательству. Разработанный как альтернатива минским соглашениям, «Механизм малых шагов» исключает для Юго-Востока возможность федерализации и автономии.

Продолжающийся рабочий визит Арсена Авакова в Вашингтон — уже второй за неполный год — проходит на фоне состоявшегося во вторник в Нью-Йорке заседания Совбеза ООН по Украине, приуроченного к четвертой годовщине подписания минских соглашений — «дорожной карты» урегулирования в Донбассе («Минск-2»).

Дискуссия в Нью-Йорке подтвердила: реализация мирного плана, согласованного лидерами Германии, Франции, России и Украины, находится в тупике.

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По итогам заседания заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн сообщил: «Наши санкции по Донбассу будут действовать до тех пор, пока Россия полностью не выполнит минские соглашения». Таким образом, он возложил на Москву всю ответственность за отсутствие прогресса в урегулировании в Донбассе.

В тот же день, когда американские дипломаты в Нью-Йорке в очередной раз предъявили России счет за невыполнение минских соглашений, Арсен Аваков в Вашингтоне представил американским политикам, дипломатам и экспертам разработанный Киевом план мирного возвращения Донбасса.

Стратегия должна стать альтернативой неработающим минским соглашениям, которые господин Аваков со своими американскими собеседниками предпочел не обсуждать, сосредоточившись на презентации проекта «деоккупации и реинтеграции Донбасса».

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Впрочем, принципиально новым моментом стала лишь презентация «Механизма малых шагов» в США. В Киеве Арсен Аваков публично заявил о ней еще в июне 2018 года на IX Национальном экспертном форуме. Все это время подробно описанный план был доступен на личном сайте министра, но возникший сперва интерес к нему быстро угас — даже глава МИД Украины Павел Климкин дал понять, что без воли Москвы «Механизм малых шагов» работать не будет. Однако господина Авакова это не остановило.

«В Институте мира США провели круглый стол с участием авторитетных экспертов, представителей Конгресса и Госдепартамента, а также международных организаций. Откровенно обсудили возможности, риски плана деоккупации Донбасса. Начало международного диалога — важнейший шаг на пути реализации нашего плана», — сообщил в Twitter Арсен Аваков по итогам встречи, в которой также принимал участие посол Украины в США Валерий Чалый.

Среди американских участников были заявлены исполнительный вице-президент Института мира, бывший посол США на Украине Билл Тейлор и конгрессмен-демократ Билл Китинг, известный своей активной поддержкой Киева на Капитолийском холме (господин Китинг даже был удостоен награды Украинской национальной информационной службы).

Как пояснили «Ъ» в МВД Украины, воплощению в жизнь новой стратегии в Донбассе должен предшествовать подготовительный этап из пяти шагов.

Это «формирование правового поля, создание коммуникационной стратегии, определение статуса специальной международной миротворческой миссии, формирование программ мониторинга и консультативной помощи».

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Сам господин Аваков в своем выступлении в Институте мира сделал упор на то, что стратегия Киева предусматривает создание «на отдельном выбранном участке оккупированных территорий» демилитаризованной зоны безопасности, которую должна будет взять под свой контроль Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии. По словам главы МВД Украины, в такой демилитаризованной зоне должны будут пройти местные выборы при соблюдении украинского законодательства и должна быть восстановлена работа всех государственных институтов Украины.

«Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться на Украину», — описал Арсен Аваков мирное будущее Донбасса, каким его представляют в Киеве.

По его словам, процесс «деоккупации» на первых двух территориях может продлиться от шести до восьми месяцев. В то же время, чтобы как можно более четко дистанцироваться от минских соглашений, украинский министр отметил, что новый план «не допустит федерализации и автономии».

«И, конечно, не подлежит обсуждению вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО», — заявил он.

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«Арсен Аваков представил новый план Киева, пытаясь тем самым дезавуировать обнародованный в конце января мирный план (лидера общественного движения “Украинский выбор”.— “Ъ”) Виктора Медведчука, который предполагает предоставление Донбассу автономного статуса в рамках украинской конституции в полном соответствии с минскими соглашениями. Украинская власть боится автономизации, которая может привести к утрате контроля над страной, поэтому ее представитель и поехал в США показать, что у Петра Порошенко есть альтернативный мирный план», — заявил «Ъ» собеседник в «Оппозиционном блоке», пожелавший остаться неназванным.

По словам источника «Ъ», представленный в Вашингтоне «Механизм малых шагов» — «это ремейк законопроекта о реинтеграции Донбасса, который был ранее предложен Верховной раде Петром Порошенко, но был изменен в процессе внесения поправок и фактически стал законом о российской агрессии».

В самопровозглашенных республиках Донбасса новый украинский план встретил предсказуемую негативную реакцию.

«Первым шагом для реализации плана Авакова должен быть выход Украины из переговоров в Минске, так как он является открытым нарушением всех пунктов безопасности комплекса мер по выполнению минских соглашений», — заявил «РИА Новости» депутат народного совета Донецкой народной республики Алексей Жигулин.

По словам господина Жигулина, новый план «носит популистский характер и направлен «на поднятие духа в украинской армии и правоохранительных органах» без полномасштабного военного вторжения.

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В свою очередь, собеседник «Ъ» в украинском «Оппозиционном блоке» обращает внимание на то, что в ходе своего визита в Вашингтон Арсен Аваков также встретился со спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером. Темой беседы стали предстоящие президентские выборы, которые определят и дальнейшую стратегию Киева в Донбассе. Сам господин Аваков по итогам встречи с господином Волкером привел в Twitter слова американского дипломата о том, что «репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы».

«Учитывая непредсказуемость избирательной гонки, в оставшееся до выборов время президенту Порошенко важно успеть донести до американской стороны мысль о том, что именно его переизбрание на второй срок обеспечит такой подход к проблеме Донбасса, который будет в полной мере отвечать американским интересам», — утверждает источник «Ъ» в «Оппозиционном блоке».