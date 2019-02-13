МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России
КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. МИД Молдавии попросил правительство республики отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России сообщил РИА Новости
КИШИНЕВ, 13 фев — РИА Новости. МИД Молдавии попросил правительство республики отозвать Андрея Негуцу с должности посла в России сообщил РИА Новости
Ранее ведомство вручило российскому послу Олегу Васнецову ноту протеста
По словам Ройтмана, российские власти якобы отказываются сообщать молдавским официальным лицам, где именно находятся пилоты.
В администрации президента Молдавии Игоря Додона назвали вручение ноты антироссийским демаршем.
Ранее Додон заявил, что Россия помогла вызволить из плена в Афганистане двух молдавских пилотов. Сейчас они находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.
Вертолет, разбившийся 24 ноября 2015 года с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа, выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Экипаж работал на правительство США и оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков «Талибана». В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело было доставлено в Молдавию 17 декабря 2015 года. В плену у боевиков оставались двое граждан Молдавии.