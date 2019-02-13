МИД Молдавии попросил правительство отозвать посла в России

Ранее Додон заявил, что Россия помогла вызволить из плена в Афганистане двух молдавских пилотов. Сейчас они находятся в московской больнице, но в течение недели могут вернуться домой.

Вертолет, разбившийся 24 ноября 2015 года с 18 пассажирами и тремя членами молдавского экипажа, выполнял в Афганистане гражданскую миссию. Экипаж работал на правительство США и оказывал содействие афганским силам безопасности. Вертолет был сбит талибами в провинции Фарьяб и упал на территории, которая находится под контролем боевиков «Талибана». В результате один из членов молдавского экипажа был убит. Его тело было доставлено в Молдавию 17 декабря 2015 года. В плену у боевиков оставались двое граждан Молдавии.