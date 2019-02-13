Сенаторы США подготовили законопроект с жесткими санкциями против России

Источник: РИА "Новости"

Документ в четверг, 14 февраля, представят сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Боб Менендес.

Менендес уточнил, что группа сенаторов пыталась провести этот законопроект еще в прошлом году.

В новой, более жесткой версии, речь идет об ограничениях для инвесторов на сделки с российскими евробондами, санкциях против российских энергетических компаний и банков. Сенаторы также предлагают ввести санкции против проектов по сжиженному природному газу (СПГ) за пределами России и лиц, связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

Чтобы санкции вступили в силу, законопроект должен одобрить Конгресс США и подписать президент Дональд Трамп.

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Группа сенаторов, представляющих партии республиканцев и демократов, подготовила законопроект о новых санкциях против России летом прошлого года. Он был внесен на рассмотрение Конгресса США в начале августа 2018 г. Документ предполагал санкции против нового госдолга России, транзакций с инвестиционными и энергетическими проектами российских госкомпаний, а также ограничительные меры против политиков и бизнесменов, «прямо или косвенно способствующих незаконным действиям в интересах Владимира Путина».

В ноябре 2018 г. сенаторы сообщили, что конгресс США не успевает до конца года принять законопроект. Менендес тогда сказал Bloomberg, что Белый дом также не проявляет активности в вопросе новых антироссийских санкций.

Во вторник, 12 февраля, Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые западные санкции в отношении России могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Однако речь шла о санкциях из-за инцидента в Керченском проливе. По данным издания, США и Евросоюз близки к тому, чтобы договориться о новых ограничительных мерах. Санкции могут быть наложены на лиц и компании, которые участвовали в задержании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре прошлого года, говорили собеседники газеты.

Информацию подтвердил британский телеканал Sky News. По его данным, США и ЕС намерены «скоординировать свои действия по усилению давления на режим президента Владимира Путина», введя санкции за инцидент в Керченском проливе. В ноябре прошлого года российские пограничники задержали там три украинских корабля, которые пересекли границу России и двигались в направлении к Крымскому мосту, члены их экипажей были арестованы.