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00:27 (мск), источник: РИА Новости

В Би-би-си рассказали о постановочных съемках после «химатаки» в Сирии

ЛОНДОН, 14 фев — РИА Новости. Продюсер Би-би-си по Сирии Риам Далати заявил, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными.

Источник: Reuters

«После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — написал продюсер в своем миклоблоге в Twitter.

«Атака произошла, зарин не был использован, но мы должны дождаться выводов ОЗХО, чтобы подтвердить, использовался ли хлор. Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — написал Далати.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

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