Источник: Reuters

«После шести месяцев расследования, я могу без сомнений подтвердить, что сцена, снятая в больнице в Думе, была постановочной. Жертв в госпитале не было», — написал продюсер в своем миклоблоге в Twitter.

«Атака произошла, зарин не был использован, но мы должны дождаться выводов ОЗХО , чтобы подтвердить, использовался ли хлор. Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — написал Далати.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.