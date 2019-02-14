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02:07 (мск), источник: Ведомости

Новые жесткие санкции против России. Главное о законопроекте сенаторов США

Парламентарии предлагают ввести санкции против российского госдолга и разобраться с благосостоянием Путина.

Источник: AP 2019

Пять американских сенаторов от обеих партий в среду вечером объявили, что представили законопроект под названием «Закон о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — DASKA). Он призван усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию «в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе», говорится в пресс-релизе сенатского комитета по внешней политике.

Сенаторы подготовили аналогичный законопроект в 2018 г., он был внесен на рассмотрение в августе. Но в ноябре авторы документы сообщили, что до конца года не успевают его принять. Один из авторов, демократ Боб Менендес, заявил тогда, что Белый дом также не проявляет активности в вопросе новых антироссийских санкций. Президент Дональд Трамп, правда, отменил готовившуюся на саммите «большой двадцатки» встречу с Владимиром Путиным из-за инцидента в Керченском проливе, когда российские пограничники задержали три украинских корабля, а экипажи были арестованы.

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«Упрямая беспомощность президента Трампа перед лицом агрессии Кремля довела Конгресс до точки кипения», — заявил в среду Менендес.

Законопроект выступает в защиту НАТО и запрещает президенту вывести США из альянса без голосования в сенате, а также усиливает санкционное давление на Москву, говорится в заявлении сенаторов.

«Становится все более ясно: Москва продолжит свои действия, пока не встретит настоящий отпор», — предупредил Менендес.

Это самые жесткие санкции из всех предлагавшихся до сих пор, указал республиканец Линдси Грэм: «Наша цель — изменить статус-кво и ввести значимые санкции и меры против путинской России. Он должен прекратить вмешательство в избирательный процесс в США, остановить кибератаки на американскую инфраструктуру, вывести Россию с Украины и прекратить усилия по созданию хаоса в Сирии».

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Три других сенатора, внесших законопроект, — республиканец Гори Гарднер, демократы Бен Кардин и Джоанн Шахин.

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Законопроект содержит следующие санкции, указывается в заявлении комитета по внешней политике.

Санкции в ответ на вмешательство Кремля в деятельность демократических институтов за рубежом:

— против российских банков, поддерживающих действия России по подрыву демократических институтов в других странах;.

— в отношении инвестиций в российские СПГ-проекты за пределами России;.

— в отношении российской киберотрасли;.

— против российского государственного долга;.

— против политических деятелей, олигархов, членов семей и других лиц, которые прямо или косвенно способствуют «незаконной и коррупционной деятельности в интересах Путина».

Санкции в ответ на агрессию Кремля на Украине:

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— против 24 агентов ФСБ, которые считаются участниками нападения в Керченском проливе, — в ответ на арест 24 украинских моряков, которые сейчас удерживаются в России;.

— в отношении российской кораблестроительной отрасли в случае, если Россия нарушит свободу передвижения в Керченском проливе или где-либо еще в мире;.

— в отношении поддержки разработки нефтяных ресурсов в России;.

— против принадлежащих государству энергетических проектов за пределами России.

Как противостоять России

В заявлении также перечисляются другие ключевые положения законопроекта. Это поддержка НАТО (выйти из альянса можно будет только при поддержке двух третей сенаторов) и меры по ускорению передачи вооружений тем странам НАТО, что зависят от российского оружия.

Также предлагается создать несколько центров, которые помогали бы бороться с Россией и противниками США в таких областях, как гибридные и киберугрозы.
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В частности, Национальный центр обработки информации для противостояния гибридным угрозам должен будет противостоять дезинформации и другим возникающим со стороны России угрозам. Управление по киберпространству и цифровой экономике в госдепартаменте будет координировать дипломатические усилия для обеспечения международной кибербезопасности, доступа в интернет и свободы интернета и т. д. А Фонд по противодействию российскому влиянию будет помогать европейским странам противостоять вмешательству Кремля.

Предлагается принять два закона, которые позволят усилить борьбу с киберпреступниками и теми, кто вмешивается в деятельность избирательной системы США, в том числе за счет введения новых составов преступлений. Кроме того, сенаторы намерены противостоять попыткам России помешать международным усилиям по расследованию химических атак и наказать ее правительство за производство и применение химического оружия.

Сенаторы дают указание подготовить ряд докладов. Так, в случае принятия закона госдепартамент должен будет проанализировать, соответствуют ли действия России критериям, которые позволили бы признать ее государством — спонсором терроризма. Кроме того, предлагается подготовить доклады о благосостоянии и активах Владимира Путина, а также об убийстве Бориса Немцова (кто это должен сделать, не указывается).

Наконец, для обеспечения прозрачности операций на рынке дорогого жилья США страхующие его компании должны будут сообщать о бенефициарных владельцах фирм-покупателей.

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