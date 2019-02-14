Осужденные пойдут в дело

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях и приговоренных к принудительным работам. Документ предлагает создавать участки исправительных центров и колоний-поселений на базе организаций и предприятий, которые готовы взять на работу осужденных за нетяжкие преступления. Эксперты их уже назвали «филиалами зоны». При этом работодателю поручается бытовое и медицинское обеспечение зеков.

Законопроект с поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ внесен в Госдуму членами Совета федерации в марте прошлого года. Речь в нем идет об осужденных за нетяжкие преступления, отбывающих наказание в колониях-поселениях и приговоренных к принудительным работам. Документ предлагает работодателям набирать их в работники с обязательным условием организовать на территории общежития. То есть создавать участки исправительных центров и участки колоний-поселений. Порядок создания и работы таких участков позже пропишет Минюст РФ.



«Организация должна предоставить общежитие для проживания осужденных и другие помещения, имущество, необходимое для обеспечения условий и порядка отбывания наказания осужденными. Кроме того, на организацию будет возложено оказание содействия исправительному учреждению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных», — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в законопроекте не говорится о надзоре за осужденными на территории предприятий, выразив уверенность, что ко второму чтению будут внесены поправки.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы на создание участков должен взять на себя работодатель. Целью нововведения заявлено трудоустройство осужденных, а также погашение назначенных судами штрафов и возмещение причиненного ущерб. Сейчас из 26,5 тыс. заключенных колоний-поселений работают 20,5 тыс. Сенаторы считают, что остальные 6 тыс. человек захотят жить и работать за пределами колоний. Что касается принудительных работ, то за два года с момента введения этого вида наказания суды приговорили к ним более 2,5 тыс. человек. Для них ФСИН создала исправительные центры — общежития с жесткой системой контроля, которые позволяют осужденным в дневное время уходить работать на предприятия. В настоящее время такие центры есть в 56 регионах.

Авторы законопроекта отмечают, что они опирались на пример колонии-поселения в Коми, руководство которой в 2013 году подписало договор об использовании 300 осужденных на лесопилке, находящейся в 115 км от Сыктывкара. В среднем осужденные получали там 16 тыс. руб., а максимальная выплата составила 45 тыс. руб. 14 человек после освобождения остались работать на лесопилке.