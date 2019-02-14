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12:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Осужденные пойдут в дело

Работодателям предлагают шире использовать труд отбывающих наказание.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях и приговоренных к принудительным работам. Документ предлагает создавать участки исправительных центров и колоний-поселений на базе организаций и предприятий, которые готовы взять на работу осужденных за нетяжкие преступления. Эксперты их уже назвали «филиалами зоны». При этом работодателю поручается бытовое и медицинское обеспечение зеков.

Законопроект с поправками в Уголовно-исполнительный кодекс РФ внесен в Госдуму членами Совета федерации в марте прошлого года. Речь в нем идет об осужденных за нетяжкие преступления, отбывающих наказание в колониях-поселениях и приговоренных к принудительным работам. Документ предлагает работодателям набирать их в работники с обязательным условием организовать на территории общежития. То есть создавать участки исправительных центров и участки колоний-поселений. Порядок создания и работы таких участков позже пропишет Минюст РФ.

«Организация должна предоставить общежитие для проживания осужденных и другие помещения, имущество, необходимое для обеспечения условий и порядка отбывания наказания осужденными. Кроме того, на организацию будет возложено оказание содействия исправительному учреждению в материально-бытовом и медико-санитарном обеспечении осужденных», — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что в законопроекте не говорится о надзоре за осужденными на территории предприятий, выразив уверенность, что ко второму чтению будут внесены поправки.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы на создание участков должен взять на себя работодатель. Целью нововведения заявлено трудоустройство осужденных, а также погашение назначенных судами штрафов и возмещение причиненного ущерб. Сейчас из 26,5 тыс. заключенных колоний-поселений работают 20,5 тыс. Сенаторы считают, что остальные 6 тыс. человек захотят жить и работать за пределами колоний. Что касается принудительных работ, то за два года с момента введения этого вида наказания суды приговорили к ним более 2,5 тыс. человек. Для них ФСИН создала исправительные центры — общежития с жесткой системой контроля, которые позволяют осужденным в дневное время уходить работать на предприятия. В настоящее время такие центры есть в 56 регионах.

Авторы законопроекта отмечают, что они опирались на пример колонии-поселения в Коми, руководство которой в 2013 году подписало договор об использовании 300 осужденных на лесопилке, находящейся в 115 км от Сыктывкара. В среднем осужденные получали там 16 тыс. руб., а максимальная выплата составила 45 тыс. руб. 14 человек после освобождения остались работать на лесопилке.

Правозащитники высказывают опасения, что от лесопилки в Коми не так далеко до урановых рудников в Магадане. Директор центра содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» Наталья Дзядко напомнила «Ъ», что у нас в стране и к бывшим осужденным негативное отношение со стороны работодателей. «Так почему ожидается, что будет другое отношение к тем, кто еще отбывает наказание?» — спрашивает она. Замдиректора центра «Тюрьма и воля» Валерий Сергеев отметил «Ъ», что надо дождаться правил внутреннего распорядка для общежитий осужденных при предприятиях. «Правила, что действуют в исправительных центрах, очень жесткие», — говорит господин Сергеев. Руководитель Института проблем современного общества Ольга Киюцина указывает, что коммерческие организации вряд ли захотят финансировать создание «филиалов» зоны. «А вот окологосударственные структуры на это могут согласиться очень легко, в результате на практике финансирование будет вестись из бюджета. И расходы будут огромные», — указала «Ъ» госпожа Киюцина.

Анастасия Курилова

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