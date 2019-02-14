Осужденные пойдут в дело
Работодателям предлагают шире использовать труд отбывающих наказание.
Работодателям предлагают шире использовать труд отбывающих наказание.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий возможности привлечения к труду осужденных, отбывающих наказание в
Законопроект с поправками в
«Организация должна предоставить общежитие для проживания осужденных и другие помещения, имущество, необходимое для обеспечения условий и порядка отбывания наказания осужденными. Кроме того, на организацию будет возложено оказание содействия исправительному учреждению в
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что расходы на создание участков должен взять на себя работодатель. Целью нововведения заявлено трудоустройство осужденных, а также погашение назначенных судами штрафов и возмещение причиненного ущерб. Сейчас из 26,5 тыс. заключенных
Правозащитники высказывают опасения, что от лесопилки в Коми не так далеко до урановых рудников в Магадане. Директор центра содействия реформе уголовного правосудия «Тюрьма и воля» Наталья Дзядко напомнила «Ъ», что у нас в стране и к бывшим осужденным негативное отношение со стороны работодателей. «Так почему ожидается, что будет другое отношение к тем, кто еще отбывает наказание?» — спрашивает она. Замдиректора центра «Тюрьма и воля» Валерий Сергеев отметил «Ъ», что надо дождаться правил внутреннего распорядка для общежитий осужденных при предприятиях. «Правила, что действуют в исправительных центрах, очень жесткие», — говорит господин Сергеев. Руководитель Института проблем современного общества Ольга Киюцина указывает, что коммерческие организации вряд ли захотят финансировать создание «филиалов» зоны. «А вот окологосударственные структуры на это могут согласиться очень легко, в результате на практике финансирование будет вестись из бюджета. И расходы будут огромные», — указала «Ъ» госпожа Киюцина.
Анастасия Курилова