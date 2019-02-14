На границе Колумбии и Венесуэлы объявили положение бедствия

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Как сообщила координатор совета департамента Норте-де-Сантандер по управлению рисками стихийных бедствий Адриана Ариас, изначально предложение о введении положения бедствия было сделано губернатору департамента еще 11 февраля, и вот решение принято. Портал Noticias de Cucuta отмечает, что теперь у местных властей появляется больше инструментов на реагирование в чрезвычайной ситуации, которая может сложиться с началом доставки помощи, которая пока аккумулируется в Кукуте.

Центры сбора помощи открылись в Кукуте и бразильской Рорайме. Как сообщал спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, с 23 февраля помощь начнет поступать в Венесуэлу. США уже заявили о прибытии в Кукуту первой партии предметов гуманитарной помощи, поставляемой для венесуэльского народа. Власти страны в лице президента Николаса Мадуро заявляли, что считают это «фальшивым шоу» и не допустят поступления помощи в Венесуэлу, называя ее предлогом для иностранного военного вмешательства.

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.