На границе Колумбии и Венесуэлы объявили положение бедствия
МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. Положение бедствия введено в среду в районе колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой
МЕХИКО, 14 фев — РИА Новости. Положение бедствия введено в среду в районе колумбийского города Кукута на границе с Венесуэлой
Как сообщила координатор совета департамента
Центры сбора помощи открылись в Кукуте и бразильской Рорайме. Как сообщал спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, с 23 февраля помощь начнет поступать в Венесуэлу. США уже заявили о прибытии в Кукуту первой партии предметов гуманитарной помощи, поставляемой для венесуэльского народа. Власти страны в лице президента Николаса Мадуро заявляли, что считают это «фальшивым шоу» и не допустят поступления помощи в Венесуэлу, называя ее предлогом для иностранного военного вмешательства.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.