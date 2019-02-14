Орешкин рассказал о новом прогнозе по инфляции в 2019 году

Источник: РИА "Новости"

Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,3%.

«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — сказал Орешкин. Он также утвердительно ответил на вопрос, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но при этом останется ниже 5%.

Во вторник Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина экономики», в котором указало, что инфляция в РФ пройдёт пиковые значения в 5,5−5,7% в марте-мае, а по итогам текущего года при сохранении стабильного курса рубля опустится ниже 5%.

Орешкин раньше анонсировал, что Минэкономразвития представит в середине февраля прогноз по ключевым показателям, в том числе инфляции, экономическому росту, чтобы начать работу над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.