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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Орешкин рассказал о новом прогнозе по инфляции в 2019 году

СОЧИ, 14 фев — РИА Новости. Обновленный прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год будет выше нынешних 4,3%, но меньше 5%, заявил журналистам глава министерства Максим Орешкин в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,3%.

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«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно, что-то может поменяться», — сказал Орешкин. Он также утвердительно ответил на вопрос, будет ли прогноз по инфляции повышен с 4,3%, но при этом останется ниже 5%.

Во вторник Минэкономразвития опубликовало доклад «Картина экономики», в котором указало, что инфляция в РФ пройдёт пиковые значения в 5,5−5,7% в марте-мае, а по итогам текущего года при сохранении стабильного курса рубля опустится ниже 5%.

Орешкин раньше анонсировал, что Минэкономразвития представит в середине февраля прогноз по ключевым показателям, в том числе инфляции, экономическому росту, чтобы начать работу над бюджетом на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14—15 февраля. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

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