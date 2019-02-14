Кто и зачем опубликовал видео с поющими в самолете Дворковичем, Ткачевым и Тимаковой?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bt0nUNxlotW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bt0nUNxlotW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bt0nUNxlotW/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Baza (@bazabazon)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-02-13T12:33:29+00:00">13 Фев 2019 в 4:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В интернете опубликовано видео, на котором экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова выпивают и поют песню Надежды Кадышевой на борту частного самолета. На видео присутствует также жена главы «Газпрома» Алексея Миллера Марина Ентальцева, которая ранее возглавляла службу протокола премьера.

Происходящее снимал на мобильный телефон еще один участник компании, но кто это, неизвестно, он остался за кадром. Все, что происходит на ролике: присутствующие на борту чокаются бокалами, напевая песню, Дворкович пританцовывает. Звучит тост: «За аграрное лобби!».

Сообщается, что компания летит на частном суперджете. Сейчас все участники уже не в статусе чиновников. Дворкович — председатель фонда «Сколково» и международной шахматной федерации, Тимакова — зампред ВЭБа, Ткачев — в совете директоров «Агрокомплекса имени Ткачева» на Кубани.

Однако когда сделана эта запись, неизвестно. Это могло произойти и до того, как сменился состав правительства. Похоже, видео слил кто-то из участников отдыха на борту. Однако кому это могло понадобиться?

Видео опубликовал недавно созданный проект Baza, который в январе вышел с публикацией о возможном теракте в Магнитогорске. Проект делают люди, ранее работавшие в Life.ru и Mash. Business FM спросила сооснователя проекта Никиту Могутина, с чем связана подобная публикация.

Этот ролик нам прислали наши знакомые. Я так понимаю, что видео уже какое-то время ходит по рукам. Мы просто оказались первыми в цепочке тех, кому его переслали, видимо, из очередного какого-то чата. Ни для какой раскрутки мы его просто не могли использовать, потому что раскрутка — это нечто запланированное. Просто появилось, просто опубликовали, просто прикольное видео, и никаких глобальных выводов из этого вряд ли можно сделать. Очень правильно написали сегодня в комментариях на YouTube у нас, что мы все так отдыхаем. Отдыхают и отдыхают. Мы же не знаем, они что-то там нарушили, не нарушили, мы не знаем никаких обстоятельств этой съемки, мы просто видим несколько веселых людей. Никита Могутин журналист, сооснователь проектов Mash и Baza

В Кремле спокойно отнеслись к видеозаписи отдыха бывших высокопоставленных чиновников. Появление ролика прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов:

— Вчера СМИ и в Сети обсуждали видео, на котором бывшие представители правительства — Александр Ткачев, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова — выпивают, поют песни, развлекаются. Хотели узнать, у сотрудников администрации президента есть какая-то традиция собираться вместе и нештатно, неформально общаться и развлекаться?

Безусловно, есть, ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил.

— Можно уточнить по поводу появления этого видео, понятно ли, как оно появилось и насколько законным путем?

— Мы не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда-то попадает, поэтому трудно сказать. Не знаю, важно ли это, откуда это взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос.

Такие видео часто могут использоваться именно для раскрутки, рассказывает исполнительный директор и сооснователь GetShopTV Шариф Кармо:

— Учитывая, что рынок политических телеграм-каналов в России достаточно консолидирован, у владельцев телеграм-медиахолдингов возникает потребность увеличивать количество рекламного инвентаря. Обычно это происходит методом публикации новых эксклюзивов на каналах, которые рекомендуются своими же каналами.

— Насколько привлекательны политические телеграм-каналы с точки зрения рекламодателя?

— Политический пиар стоит достаточно серьезных денег, как и блокировка каких-то людей, чтобы они не появлялись на канале, так же как и попытка «заказать» кого-то, то есть это достаточно дорогие истории, и монетизация там происходит намного лучше, чем у любой другой тематики, опять же, если уметь монетизировать. Обычно в большей степени это интеграция в политических каналах какой-то явной рекламы, или ее очень мало, в основном это просто борьба каких-то конкурентов коммерческих, борьба людей, которые просто друг с другом ругаются. Они это все выносят в публичное поле, и это достаточно нативно размещается в канале. Сейчас это очень популярная история по такой причине: учитывая, что материал маркируется, как будто это от редакции, то это меняет общественное мнение, когда большая часть продвинутого российского сообщества сидит в этих политических каналах.

Директор центра политологических исследований Финансового Университета Павел Салин считает, что у этой публикации есть конкретная цель:

«Скорее всего, слив данного видео следует рассматривать в контексте других событий: анонсированного в среду назначения замминистра сельского хозяйства из команды нового министра господина Патрушева главой “Объединенной зерновой компании”, которую изъяли у Магомедовых и которая пока находится в формальном владении ВТБ, и обыски с привлечением спецслужб у операторов сельскохозяйственного рынка. Скорее всего, целью в сливе данного видео в первую очередь был господин Ткачев, а во вторую очередь — господин Дворкович как бывший куратор сельскохозяйственного рынка в ранге вице-премьера, который, может быть, сохранил остаточные рычаги влияния на эту сферу, хотя вряд ли».

Потому что складывается впечатление, что сейчас началась активная фаза передела аграрного рынка в стране, бенефициаром его, скорее всего, будет группа господина Патрушева, но, скорее всего, господину Ткачеву таким образом намекают, что необходимо потесниться на сельскохозяйственном рынке или поделиться активами, цель слива данного видео такая. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ

Наталья Тимакова от комментариев отказалась, Аркадий Дворкович также не стал общаться с журналистами по поводу этого видео.

ФСБ провела 13 февраля обыски в крупных российских агрохолдингах. Они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС, в частности при экспорте зерна.