Кто и зачем опубликовал видео с поющими в самолете Дворковичем, Ткачевым и Тимаковой?

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В интернете опубликовано видео, на котором экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачев, бывший вице-премьер Аркадий Дворкович и экс-пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова выпивают и поют песню Надежды Кадышевой на борту частного самолета. На видео присутствует также жена главы «Газпрома» Алексея Миллера Марина Ентальцева, которая ранее возглавляла службу протокола премьера.
Происходящее снимал на мобильный телефон еще один участник компании, но кто это, неизвестно, он остался за кадром. Все, что происходит на ролике: присутствующие на борту чокаются бокалами, напевая песню, Дворкович пританцовывает. Звучит тост: «За аграрное лобби!».
Сообщается, что компания летит на частном суперджете. Сейчас все участники уже не в статусе чиновников. Дворкович — председатель фонда «Сколково» и международной шахматной федерации, Тимакова — зампред ВЭБа, Ткачев — в совете директоров «Агрокомплекса имени Ткачева» на Кубани.
Однако когда сделана эта запись, неизвестно. Это могло произойти и до того, как сменился состав правительства. Похоже, видео слил кто-то из участников отдыха на борту. Однако кому это могло понадобиться?
Видео опубликовал недавно созданный проект Baza, который в январе вышел с публикацией о возможном теракте в Магнитогорске. Проект делают люди, ранее работавшие в Life.ru и Mash. Business FM спросила сооснователя проекта Никиту Могутина, с чем связана подобная публикация.
Этот ролик нам прислали наши знакомые. Я так понимаю, что видео уже какое-то время ходит по рукам. Мы просто оказались первыми в цепочке тех, кому его переслали, видимо, из очередного какого-то чата. Ни для какой раскрутки мы его просто не могли использовать, потому что раскрутка — это нечто запланированное. Просто появилось, просто опубликовали, просто прикольное видео, и никаких глобальных выводов из этого вряд ли можно сделать. Очень правильно написали сегодня в комментариях на YouTube у нас, что мы все так отдыхаем. Отдыхают и отдыхают. Мы же не знаем, они что-то там нарушили, не нарушили, мы не знаем никаких обстоятельств этой съемки, мы просто видим несколько веселых людей.
Никита Могутин журналист, сооснователь проектов Mash и Baza
В Кремле спокойно отнеслись к видеозаписи отдыха бывших высокопоставленных чиновников. Появление ролика прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов:
— Вчера СМИ и в Сети обсуждали видео, на котором бывшие представители правительства — Александр Ткачев, Аркадий Дворкович, Наталья Тимакова — выпивают, поют песни, развлекаются. Хотели узнать, у сотрудников администрации президента есть какая-то традиция собираться вместе и нештатно, неформально общаться и развлекаться?
Безусловно, есть, ничего в этом нет зазорного. Главное при этом не нарушать никаких правил.
— Можно уточнить по поводу появления этого видео, понятно ли, как оно появилось и насколько законным путем?
— Мы не можем заниматься выяснением того, как какое видео куда-то попадает, поэтому трудно сказать. Не знаю, важно ли это, откуда это взялось, но, по крайней мере, это не наш вопрос.
Такие видео часто могут использоваться именно для раскрутки, рассказывает исполнительный директор и сооснователь GetShopTV Шариф Кармо:
— Учитывая, что рынок политических телеграм-каналов в России достаточно консолидирован, у владельцев телеграм-медиахолдингов возникает потребность увеличивать количество рекламного инвентаря. Обычно это происходит методом публикации новых эксклюзивов на каналах, которые рекомендуются своими же каналами.
— Насколько привлекательны политические телеграм-каналы с точки зрения рекламодателя?
— Политический пиар стоит достаточно серьезных денег, как и блокировка каких-то людей, чтобы они не появлялись на канале, так же как и попытка «заказать» кого-то, то есть это достаточно дорогие истории, и монетизация там происходит намного лучше, чем у любой другой тематики, опять же, если уметь монетизировать. Обычно в большей степени это интеграция в политических каналах какой-то явной рекламы, или ее очень мало, в основном это просто борьба каких-то конкурентов коммерческих, борьба людей, которые просто друг с другом ругаются. Они это все выносят в публичное поле, и это достаточно нативно размещается в канале. Сейчас это очень популярная история по такой причине: учитывая, что материал маркируется, как будто это от редакции, то это меняет общественное мнение, когда большая часть продвинутого российского сообщества сидит в этих политических каналах.
Директор центра политологических исследований Финансового Университета Павел Салин считает, что у этой публикации есть конкретная цель:
«Скорее всего, слив данного видео следует рассматривать в контексте других событий: анонсированного в среду назначения замминистра сельского хозяйства из команды нового министра господина Патрушева главой “Объединенной зерновой компании”, которую изъяли у Магомедовых и которая пока находится в формальном владении ВТБ, и обыски с привлечением спецслужб у операторов сельскохозяйственного рынка. Скорее всего, целью в сливе данного видео в первую очередь был господин Ткачев, а во вторую очередь — господин Дворкович как бывший куратор сельскохозяйственного рынка в ранге вице-премьера, который, может быть, сохранил остаточные рычаги влияния на эту сферу, хотя вряд ли».
Потому что складывается впечатление, что сейчас началась активная фаза передела аграрного рынка в стране, бенефициаром его, скорее всего, будет группа господина Патрушева, но, скорее всего, господину Ткачеву таким образом намекают, что необходимо потесниться на сельскохозяйственном рынке или поделиться активами, цель слива данного видео такая.
Павел Салиндиректор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ
Наталья Тимакова от комментариев отказалась, Аркадий Дворкович также не стал общаться с журналистами по поводу этого видео.
ФСБ провела 13 февраля обыски в крупных российских агрохолдингах. Они могут быть связаны с уклонением от уплаты налогов и незаконным возмещением НДС, в частности при экспорте зерна.
Обыски прошли сразу в 13 регионах страны. Представители спецслужбы наведались, в частности, в такие компании, как «Черкизово» и «Русагро».