Силуанов назвал «выстрелом себе в ногу» возможные санкции США против госдолга России

Силуанов отметил, что в России создана необходимая база для реагирования на санкции и защиты своих компаний. «Если речь идет о банках, то мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», — цитирует министра «Интерфакс».