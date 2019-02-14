Силуанов назвал «выстрелом себе в ногу» возможные санкции США против госдолга России
Глава Минфина и первый
Глава Минфина и первый
Силуанов отметил, что в России создана необходимая база для реагирования на санкции и защиты своих компаний. «Если речь идет о банках, то мы с ЦБ создали необходимые буферы, возможности реагирования на такого рода ограничения. Здесь и ликвидность, и поддержка государственная таких банков с тем, чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики, с тем, чтобы осуществлялись расчеты в этих банках», — цитирует министра «Интерфакс».
Сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую, более жесткую версию законопроекта о санкциях против России, который не прошел в Конгрессе прошлом году. Документ предполагает запрет инвестиций в новый российский госдолг и проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний и на проекты СПГ за пределами России, а также ограничения в банковском секторе.
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