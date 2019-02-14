Гей, аферист, друг Трампа: кто вводит санкции против Москвы
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России.
Американские сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес внесли законопроект, вводящий ограничения против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Между тем в самих США репутация этих политиков весьма неоднозначна. В чем подозревают, а порой и напрямую обвиняют сенаторов, — в материале «Газеты.Ru».
Американские сенаторы подготовили законопроект о новых ограничениях против России. Цель нового санкционного пакета — «наказать Россию за вмешательство в выборы в США», а также «из-за агрессии на Украине». Под последним понимается инцидент в Керченском проливе.
Документ подразумевает санкции против судостроительного сектора и государственных энергетических проектов, ограничения против 24 «агентов ФСБ», которые принимали участие в задержании украинских моряков, незаконно пересекших границу РФ в Керченском проливе. Кроме того, сенаторы предлагают применить санкции против российских банков, которые, по версии Вашингтона, «поддерживают усилия по подрыву демократических институтов других стран», а также против российского киберсектора.
Авторами документа выступили уже известные в России сенаторы Боб Менендес и Линдси Грэм.
В прошлом году они уже пытались провести через конгресс санкционный законопроект против России. Внесенный тогда пакет назван сенаторами Актом о защите американской безопасности от кремлевской агрессии (Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA).
Санкции и другие меры, предусмотренные этим проектом, являются одними из самих жестких за всю историю. Они также являются следствием желания Путина подорвать американскую демократию.
Грэм — один из самых влиятельных сенаторов США, он представляет штат Южная Каролина. Соратник умершего в прошлом году одного из самых яро антироссийски настроенных «ястребов» Джона Маккейна, он отличается не меньшей жесткостью к Москве, чем покойный. Именно он ранее называл законопроект против России «санкциями из ада».
В августе 2018 года Грэм призвал провести расследование в отношении действий ФБР с украденными хакерами электронными письмами бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом сенатор заявил в эфире телеканала Fox News. В частности, он подверг критике действия ФБР
Как бывший военнослужащий, Грэм — активный сторонник применения военной силы для установления порядка. По выражению сенатора, США — это «всегда хороший парень». Ранее он утверждал, что у США в Ираке «появилась возможность показать арабскому миру и другим, что верховенство закона — главное».
Даже когда его собственные товарищи по партии начали говорить, что война в Ираке была ошибкой, Грэм не соглашался и обвинял в проблемах не автора иракской трагедии —
Например, Грэм утверждал, что тот факт, что Обама не смог достойно ответить на гибель американских дипломатов в Бенгази в 2012 году, дал России возможность взять под свою юрисдикцию Крым в 2014-м.
Издание Foreign Policy в статье о Грэме отмечало, что сенатор всегда славился громкими заявлениями, вроде таких: «На Ближнем Востоке происходят революционные изменения: женщины начали водить машину, Сирия близка к краху, Каддафи погиб. Нам надо скорее вмешаться», — приводит издание цитату из Грэма в статье «Всегда во всем ошибается» в январе 2015 года.
Грэм всегда питал особый интерес к российскому президенту Владимиру Путину. Критикуя Трампа за проявленную по отношению к Путину «слабость» на переговорах в Хельсинки, именно Грэм предположил, что футбольный мяч, подаренный Путиным Трампу, может содержать в себе подслушивающее устройство.
Второй соавтор законопроекта
Перед саммитом в Хельсинки сенатор заявил, что Путина и Трампа нельзя оставлять наедине, поскольку российский президент, по его мнению, «имеет полное досье» на американского президента и знает, «какие кнопки нажать», чтобы заставить Трампа подчиняться.
Сенатор настроен серьезно: во время визита корреспондента «Газеты.Ru» в Вашингтон в аппарате сенатора Роберта Менендеса ему торжественно вручили книгу с громким названием: «Ассиметричное нападение Путина на демократию в России и Европе: последствия для национальной безопасности США».
Как и Грэм, Менендес — человек с подмоченной репутацией.
В то же время судебный процесс завершился ничем — Минюст США в январе 2018 года заявил, что отказывается от обвинений в отношении Менендеса.
Противник Менендеса на выборах заявлял, что сенатор якобы был замешан в афере с несовершеннолетними проститутками. Эти обвинения выдвинул против Мененеса республиканец Боб Хагин, организовавший даже поток антирекламы против оппонента.
В роликах говорилось, что Менедес и Мелген пользовались услугами несовершеннолетних «девушек с низкой социальной ответственностью». Правда, как отмечало издание The New York Times, сведения об этом были получены от анонима, а сам Менендес эту информацию отрицал.