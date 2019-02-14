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12:56 (мск), источник: Интерфакс

Захарова назвала «недобросовестной фантазией» слухи о признании РФ вины за сбитый «Боинг»

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Сообщения о том, что Россия готова обсуждать вопрос о компенсации и признании вины за крушение малайзийского «Боинга» — фейк, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"
Россия дала свое согласие на проведение таких консультаций, только когда Гаага и Канберра официально в дипломатической ноте подтвердили готовность обсуждать в ходе них весь комплекс вопросов, связанных с расследованием по делу сбитого «Боинга». В том числе вопрос об ответственности государства, в воздушном пространстве которого произошла катастрофа, а также использование данных, передававшихся Россией совместной следственной группой.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ
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Она подчеркнула, что речь идет о документально оформленной переписке и изъявленном согласии Нидерландов и Австралии.

«Вольное толкование заявлений МИД РФ, якобы Россия, дав согласие на консультации, демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе о малайзийском Боинге — это просто фантазия, не добросовестная. Это же касается размышлений о возможности обсуждения на консультациях некоей компенсации в качестве опять же некоего искупления вины. Это фейки», — подчеркнула Захарова.

Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году. «Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам», — заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в «позитивной атмосфере»:

Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17.

«Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Россия отвергает утверждения о причастности к крушению авиалайнера.

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