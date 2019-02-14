Захарова назвала «недобросовестной фантазией» слухи о признании РФ вины за сбитый «Боинг»

Источник: РИА "Новости"

Россия дала свое согласие на проведение таких консультаций, только когда Гаага и Канберра официально в дипломатической ноте подтвердили готовность обсуждать в ходе них весь комплекс вопросов, связанных с расследованием по делу сбитого «Боинга». В том числе вопрос об ответственности государства, в воздушном пространстве которого произошла катастрофа, а также использование данных, передававшихся Россией совместной следственной группой. Мария Захарова официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что речь идет о документально оформленной переписке и изъявленном согласии Нидерландов и Австралии.

«Вольное толкование заявлений МИД РФ, якобы Россия, дав согласие на консультации, демонстрирует готовность признать ответственность в вопросе о малайзийском Боинге — это просто фантазия, не добросовестная. Это же касается размышлений о возможности обсуждения на консультациях некоей компенсации в качестве опять же некоего искупления вины. Это фейки», — подчеркнула Захарова.

Ранее западные СМИ сообщали, что Нидерланды надеются в скором времени приступить к официальным переговорам с Россией по вопросу ответственности за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году. «Мы контактируем с Россией по вопросу национальной ответственности через дипломатические каналы. Мы все больше уверены в том, что мы в скором времени приступим к переговорам», — заявили в МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, в свою очередь, заявил, что дипломатические контакты с Россией, направленные на инициирование формальных переговоров, проходят в «позитивной атмосфере»:

Происходят дипломатические контакты, направленные на то, чтобы узнать, возможно ли начать официальные переговоры о национальной ответственности за крушение MH17.