Корреспондент The Daily Show в костюме стены взял интервью у сторонников Трампа
Опрошенные люди не поняли, что это была шутка, и отвечали на вопрос о необходимости строительства стены на границе с Мексикой весьма серьезно.
Опрошенные люди не поняли, что это была шутка, и отвечали на вопрос о необходимости строительства стены на границе с Мексикой весьма серьезно.
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Задачей журналиста было взять интервью на улице у сторонников Дональда Трампа, которые поддерживают его инициативу по строительству пограничной стены с Мексикой. При этом, как и сам формат интервью на улице, так и необычный костюм интервьюера указывали на то, что опрос был шуточный.
Однако опрошенные отвечали поролоновой стене довольно серьезно. Сторонники Трампа рассказали о теории расистского заговора, о том, что латиноамериканцы могут быть членами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Esquire), и даже об угрозе США со стороны венесуэльского правительства.
Напомним, строительство стены на границей с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Именно этот вопрос стал причиной больших разногласий в Конгрессе США между республиканцами и демократами, которые отказались выделять на строительство стены более $5 миллиардов. Споры политиков привели к временной остановке деятельности правительства США (шатдауну).
Обсуждение вопроса финансирования стены продолжается до сих пор.