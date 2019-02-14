Корреспондент The Daily Show в костюме стены взял интервью у сторонников Трампа

Ведущий американского шоу The Daily Show Тревор Ноа отправил на границу с Мексикой, в город Эль-Пасо (штат Техас) корреспондента в костюме стены.

Задачей журналиста было взять интервью на улице у сторонников Дональда Трампа, которые поддерживают его инициативу по строительству пограничной стены с Мексикой. При этом, как и сам формат интервью на улице, так и необычный костюм интервьюера указывали на то, что опрос был шуточный.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/nJdI195lAm0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако опрошенные отвечали поролоновой стене довольно серьезно. Сторонники Трампа рассказали о теории расистского заговора, о том, что латиноамериканцы могут быть членами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ. — Esquire), и даже об угрозе США со стороны венесуэльского правительства.

Напомним, строительство стены на границей с Мексикой было одним из главных предвыборных обещаний Дональда Трампа. Именно этот вопрос стал причиной больших разногласий в Конгрессе США между республиканцами и демократами, которые отказались выделять на строительство стены более $5 миллиардов. Споры политиков привели к временной остановке деятельности правительства США (шатдауну).

Обсуждение вопроса финансирования стены продолжается до сих пор.