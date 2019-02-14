Кремль призвал готовиться к худшему после появления проекта новых санкций США

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Всегда нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя появление в США нового законопроекта о санкциях против России. По его мнению, сейчас нет надежды на какое-либо улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь отметил, что в основе нового законопроекта о санкциях против России лежат русофобия и эмоции.

Мы видим проявление этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная. Она не основывается на экспертных данных, иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о какой-то дестабилизирующей роли России в Сирии, а наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма. То есть, просто авторы законопроекта, выступая с такими инициативами, не понимают, о чем идет речь и находятся в плену вот этих русофобских эмоций. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Однако за этим проявлением эмоций стоит «абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход», «иногда граничащий с рэкетирством», считает пресс-секретарь. «Я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием. Это не что иное, как просто попытка нечестной конкуренции, [попытка] вытеснить российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции», — пояснил представитель Кремля. Москва с таким подходом не согласна, подчеркнул Песков.

Российская экономика уже приспособилась к режиму санкций, добавил пресс-секретарь: «научилась сохранять стабильность в условиях этих санкций», «обеспечивать рост в целом ряде областей». Песков отметил, что правительство уже разработало и предприняло «ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок».

Вечером 13 февраля группа американских сенаторов от республиканской и демократической партий представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Он призван усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию «в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе», говорится в пресс-релизе сенатского комитета по внешней политике.

Законопроект предполагает введение ограничений для инвесторов на сделки с российским госдолгом, санкций против российских энергетических компаний и банков. Сенаторы также предлагают ввести санкции против российских проектов по добыче сжиженного природного газа за пределами России и лиц, связанных с российским президентом Владимиром Путиным.