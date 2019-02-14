Кремль призвал готовиться к худшему после появления проекта новых санкций США
Надежды на улучшение отношений двух стран в Москве не осталось.
Надежды на улучшение отношений двух стран в Москве не осталось.
Всегда нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, заявил журналистам в четверг
Мы видим проявление этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная. Она не основывается на экспертных данных, иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о
какой-тодестабилизирующей роли России в Сирии, а наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма. То есть, просто авторы законопроекта, выступая с такими инициативами, не понимают, о чем идет речь и находятся в плену вот этих русофобских эмоций.
Однако за этим проявлением эмоций стоит «абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход», «иногда граничащий с рэкетирством», считает
Российская экономика уже приспособилась к режиму санкций, добавил пресс-секретарь: «научилась сохранять стабильность в условиях этих санкций», «обеспечивать рост в целом ряде областей». Песков отметил, что правительство уже разработало и предприняло «ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок».
Вечером 13 февраля группа американских сенаторов от республиканской и демократической партий представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Он призван усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию «в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе», говорится в
Кроме того, вечером 12 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые западные санкции в отношении России могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Речь шла только о санкциях