Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
11 самоедов, которые отлично маскируются в снегу
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Бывшие одноклассники встретились спустя много лет и поженились
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Раскидала пятерых: как брали 80-летнюю расчленительницу
Украинку Соколовскую выгнали из студии за хамство
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры
Скончался тренер МЮ, воспитавший Бекхэма, Гиггза и Скоулза
Уволенная за слова о детях чиновница сделала заявление
Жена Юрского на церемонии прощания с ним (фото)
Новые купе одноэтажных и двухэтажных вагонов: первые эскизы
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
8Закрытая граница
10Они настоящие
13:36 (мск), источник: Ведомости

Кремль призвал готовиться к худшему после появления проекта новых санкций США

Надежды на улучшение отношений двух стран в Москве не осталось.

Источник: Евгений Разумный / Ведомости

Всегда нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя появление в США нового законопроекта о санкциях против России. По его мнению, сейчас нет надежды на какое-либо улучшение отношений Москвы и Вашингтона.

Пресс-секретарь отметил, что в основе нового законопроекта о санкциях против России лежат русофобия и эмоции.

Мы видим проявление этой болезни, это такая оголтелая русофобия, абсолютно эмоциональная. Она не основывается на экспертных данных, иначе в подобных законопроектах не говорилось бы о какой-то дестабилизирующей роли России в Сирии, а наоборот, признавалась бы решающая и ключевая роль России в спасении региона от терроризма. То есть, просто авторы законопроекта, выступая с такими инициативами, не понимают, о чем идет речь и находятся в плену вот этих русофобских эмоций.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Однако за этим проявлением эмоций стоит «абсолютно конкретный, прагматичный торговый подход», «иногда граничащий с рэкетирством», считает пресс-секретарь. «Я имею в виду различные положения законопроекта, направленные на срыв различных энергопроектов российских компаний, на подрыв деятельности российских банков с госучастием. Это не что иное, как просто попытка нечестной конкуренции, [попытка] вытеснить российские компании с рынка и расчистить таким образом место там для американского бизнеса и американской продукции», — пояснил представитель Кремля. Москва с таким подходом не согласна, подчеркнул Песков.

Новость
Новые жесткие санкции против России. Главное

Российская экономика уже приспособилась к режиму санкций, добавил пресс-секретарь: «научилась сохранять стабильность в условиях этих санкций», «обеспечивать рост в целом ряде областей». Песков отметил, что правительство уже разработало и предприняло «ряд эффективных мер, чтобы захеджироваться от таких рэкетирских нападок».

Вечером 13 февраля группа американских сенаторов от республиканской и демократической партий представила законопроект о новых санкциях в отношении России. Он призван усилить экономическое, политическое и дипломатическое давление на Россию «в ответ на ее вмешательство в демократические процессы за рубежом, пагубное влияние в Сирии и агрессию против Украины, включая инцидент в Керченском проливе», говорится в пресс-релизе сенатского комитета по внешней политике.

Законопроект предполагает введение ограничений для инвесторов на сделки с российским госдолгом, санкций против российских энергетических компаний и банков. Сенаторы также предлагают ввести санкции против российских проектов по добыче сжиженного природного газа за пределами России и лиц, связанных с российским президентом Владимиром Путиным.

Кроме того, вечером 12 февраля газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что новые западные санкции в отношении России могут быть введены в течение ближайших двух месяцев. Речь шла только о санкциях из-за инцидента в Керченском проливе. По данным издания, США и Евросоюз близки к тому, чтобы договориться о новых ограничительных мерах.

Конфликт России с Украиной в Керченском проливе
4 февраляУкраина построит наблюдательные башни на побережье Азова
25 январяВ Крыму отвергли требования ПАСЕ по Керченскому проливу
24 январяПАСЕ приняла резолюцию по ситуации в Керченском проливе
Американские сенаторы предложили наказать Россию еще одним пакетом санкций
Во время загрузки произошла ошибка.
03:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Новые санкции США
 Максим Орешкин: «В 2019 году мы увидим замедление темпов роста экономики»
Почему консультанты «Л’Этуаль», «Иль де ботэ», «Рив гош» и других сетей обязаны работать стоя
Умер эстрадный певец Сергей Захаров
Михеева потушила благовония в чае: в Бурятии требуют извиниться
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Пассажир показал последствия мощной турбулентности в самолете
Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД
Спорт
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры Сесар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. В составе «Рубина» он становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note9 подешевел почти в два раза Флагман со стилусом стоит на уровне моделей среднего ценового сегмента.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Откуда в квартире берутся тараканы?
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь