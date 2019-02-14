Медведев: чиновники ответят за каждую недостроенную школу и неубранную свалку

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что отвечать будут перед ним лично. «И эта ответственность должна быть весьма серьезной», — добавил премьер-министр.

Медведев отметил, что для реализации нацпроектов потребуется в короткие сроки обучить и переобучить госслужащих. По мнению премьер-министра, современный управленец должен обладать проектным методом, быть способным создавать работоспособную, эффективную команду на всех уровнях, ускоренно осваивать цифровые технологии.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство разработало 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.