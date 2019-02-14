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15:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: чиновники ответят за каждую недостроенную школу и неубранную свалку

Чиновники регионах буду нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Он пообещал, что будет лично вместе с членами правительство выезжать на места, чтобы контролировать выполнение майского указа президента.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что отвечать будут перед ним лично. «И эта ответственность должна быть весьма серьезной», — добавил премьер-министр.

Медведев отметил, что для реализации нацпроектов потребуется в короткие сроки обучить и переобучить госслужащих. По мнению премьер-министра, современный управленец должен обладать проектным методом, быть способным создавать работоспособную, эффективную команду на всех уровнях, ускоренно осваивать цифровые технологии.

Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство разработало 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.

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