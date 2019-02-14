Медведев: чиновники ответят за каждую недостроенную школу и неубранную свалку
Чиновники регионах буду нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов, заявил
Чиновники регионах буду нести персональную ответственность за реализацию нацпроектов, заявил
«И за каждую недостроенную школу или километр дороги, необустроенный парк или неубранную свалку будет отвечать не абстрактная власть, а конкретный чиновник», — сказал Медведев. Он подчеркнул, что отвечать будут перед ним лично. «И эта ответственность должна быть весьма серьезной», — добавил
Медведев отметил, что для реализации нацпроектов потребуется в короткие сроки обучить и переобучить госслужащих. По мнению
Напомним, в мае 2018 года президент России Владимир Путин издал майский указ о развитии страны до 2024 года. На его основании правительство разработало 13 национальных проектов: «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» и другие.
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