Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Видеоэксперимент ко Дню всех влюбленных
Новый китайский танк озадачил соцсети (фото)
В Петербурге госпитализировали ребенка после обрезания на дому
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Нелли Кобзон нашла утешение после смерти мужа
Раскидала пятерых: как брали 80-летнюю убийцу
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Культовое фото, сделанное за несколько часов до убийства певца
14-летняя девочка — одна из влиятельнейших в мире
Новые купе одноэтажных и двухэтажных вагонов: первые эскизы
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Они настоящие
8Закрытая граница
17:12 (мск), источник: Газета.Ру

Преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр назвала строительство «Северного потока — 2» необратимым. Об этом она сказала в интервью журналу Internationale Politik.

Источник: Reuters

По ее словам, в отношении этого проекта наблюдается противоречие интересов. «Северный поток — 2» является экономическим проектом, реализация которого началась при другом немецком правительстве. Кроме того, стабильные связи с российской стороной в области обеспечения энергией существовали еще во время холодной войны. В настоящее время при обсуждении проекта нужно учитывать интересы Германии, Украины и Восточной Европы. При этом помнить, что американская сторона занимается продвижением собственных интересов.

Крамп-Карренбауэр заметила, что вопрос о зависимости ФРГ от российского газа является оправданным, но опасность не такая большая.

«Каким бы спорным не был проект газопровода, нужно открыто сказать о том, что его уже не остановить. Есть договор, есть соглашения», — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

Читайте также:

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Видео изгнания украинской журналистки из студии «России 1» появилось в сети
Япония изменила стратегию переговоров с Россией по Курилам
Кремль призвал готовиться к худшему из-за новых санкций США
Илья Бер заявил о еще одном жульничестве Друзя
Ланового не пустили на рейс «Победы»
Путин предложил ввести отдельную статью УК для главарей ОПГ
Умер эстрадный певец Сергей Захаров
Ученые открыли новую «океаническую» планету Солнечной системы
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Спорт
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры Сесар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. В составе «Рубина» он становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Новая Honda «под ретро» удивила салоном Японская марка раскрыла дизайн интерьера нового электрического хэтчбека, который, как ожидается, поступит в продажу уже в этом году
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь