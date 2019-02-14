Преемница Меркель назвала «Северный поток — 2» спорным, но необратимым

По ее словам, в отношении этого проекта наблюдается противоречие интересов. «Северный поток — 2» является экономическим проектом, реализация которого началась при другом немецком правительстве. Кроме того, стабильные связи с российской стороной в области обеспечения энергией существовали еще во время холодной войны. В настоящее время при обсуждении проекта нужно учитывать интересы Германии, Украины и Восточной Европы. При этом помнить, что американская сторона занимается продвижением собственных интересов.