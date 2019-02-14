Путин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодекс
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин предлагает ввести отдельное уголовное наказание для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин предлагает ввести отдельное уголовное наказание для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
«Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет» — предусмотрено новой статьей, которую президент РФ предлагает внести в Уголовный кодекс РФ. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе данных нижней палаты парламента.
Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный и
Согласно законопроекту, УК РФ дополняется статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами. «Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную опасность», — говорится в документе.
Однако, благодаря своему положению в преступной иерархии, лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности. Действующее законодательство предусматривает, что уголовная ответственность для лидеров ОПГ может наступить только в случае, если они совершили общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст. 210 УК РФ. «При этом уголовная ответственность за факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект главы государства устраняет этот правовой пробел.
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