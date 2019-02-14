Путин предложил ввести отдельное наказание для главарей ОПГ в Уголовный кодекс

Источник: AP 2019

«Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет» — предусмотрено новой статьей, которую президент РФ предлагает внести в Уголовный кодекс РФ. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе данных нижней палаты парламента.

Также предлагается освобождать от уголовной ответственности лидеров преступных группировок, если они добровольно прекратили участие в ОПГ и способствовали пресечению их деятельности.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Согласно законопроекту, УК РФ дополняется статьей 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

По этой статье, наряду с лишением свободы устанавливается штраф «в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет».

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами. «Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную опасность», — говорится в документе.

Однако, благодаря своему положению в преступной иерархии, лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности. Действующее законодательство предусматривает, что уголовная ответственность для лидеров ОПГ может наступить только в случае, если они совершили общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст. 210 УК РФ. «При этом уголовная ответственность за факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрена», — подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект главы государства устраняет этот правовой пробел.

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