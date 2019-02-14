Внутренняя разведка Германии проверит связи правых партий с РФ

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По информации RND, в минувший вторник в Потсдаме прошла встреча представителей профильных региональных ведомств, которые обсуждали возможное влияние Москвы на предстоящие выборы, а также на выборы в парламенты трех федеральных земель на востоке Германии — Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии. Земельные выборы в ФРГ запланированы на осень 2019 года.

Итогом встречи стало решение созвать экспертную группу под руководством представителей этих трех земель и Берлина.

«Экспертная группа будет собирать данные вплоть до выборов», — говорится в газете Hannoversche Allgemeine — партнерском издании RND.

В свою очередь RND отмечает, что встреча в Потсдаме прошла под руководством представителей отделов по противодействию шпионажу и правому экстремизму в BfV. На встрече обсуждались возможные связи с Россией партии «Правые».

«BfV ставит “Правых” в политическом плане между Национал-демократической партией Германии (НДПГ) и движением Pro-Bewegung», — отмечает при этом Hannoversche Allgemeine.

НДПГ — это ультраправая партия, Pro-Bewegung — это конгломерат из правых региональных партий. В частности, региональная организация Pro Chemnitz в августе прошлого года участвовала в Хемнице в резонансных беспорядках после убийства 35-летнего гражданина ФРГ, организовывала марши, участники которых атаковали журналистов, распространяла лозунги правого толка и другую подобную информацию.

«Как говорят в кругах спецслужб, Москва видит в правоэкстремистских немецких партиях возможных союзников в намерении дестабилизировать Запад», — утверждает Hannoversche Allgemeine.

Также на встрече в Потсдаме обсуждали связи с Россией партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), в частности — поездку чартерным рейсом бывшей ведущей фигуры в партии Фрауке Петри с мужем и другим политиком из АдГ Юлианом Флаком в Россию в феврале 2017 года. «Расходы предположительно в 25 тыс. евро были в свое время взяты на себя российской стороной», — пишет издание.

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Кроме этого, по данным Федерального ведомства по охране конституции ФРГ, Россия планирует в преддверии предстоящих выборов задействовать «верные Кремлю СМИ»: в числе таких СМИ перечислены RT, Sputnik, Ruptly, Redfish, Russia Beyond the Headlines (RBTH).

Однако в пресс-службе ведомства по охране конституции не стали комментировать агентству «Интерфакс» информацию, опубликованную в СМИ.