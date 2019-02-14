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22:27 (мск), источник: Коммерсантъ

Оппозиция Грузии опасается «российского капкана»

Заявление министра экономики Грузии Георгия Кобулии о переговорах с российской компанией «Газпром» вызвало резкую критику со стороны оппозиции. С 2017 года страна обеспечивается газом из Азербайджана, но в Тбилиси рассчитывают на возобновление поставок из РФ. Однако оппозиционеры предупреждают правящую партию «Грузинская мечта»: попытка снизить зависимость от Баку может привести к «закабалению страны Россией».

Источник: Reuters

О переговорах с «Газпромом» Георгий Кобулия высказался в ходе слушаний в парламенте. «Нам необходимо иметь несколько поставщиков газа, чтобы создавать конкуренцию между ними на нашем энергетическом рынке», — заявил министр. Он уверен, что импорт газа из России «поможет сохранить энергобезопасность и независимость Грузии».

Господин Кобулия предполагает, что переговоры с «Газпромом» могут завершиться уже в конце февраля.

Как рассказал «Ъ» грузинский эксперт в сфере энергетики Тимур Гочиташвили, республика ежегодно потребляет 2,4−2,5 млрд кубометров природного газа, и этот объем почти на 100% обеспечивается поставками из Азербайджана компанией Socar, а также международным консорциумом по разработке каспийских месторождений. Согласно договоренностям, достигнутым в 1990-е годы, Грузия может по льготной цене закупать часть топлива, которое идет транзитом через ее территорию в Европу.

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Эксперты указывают на то, что о нехватке азербайджанского газа говорить не приходится и попытка правительства Грузии импортировать газ из России действительно связана со стремлением уменьшить зависимость от одного поставщика. «Само по себе это неплохо. Конкуренция — всегда здоровое и полезное явление», — сказал «Ъ» экономист Георгий Хухашвили, который работал помощником премьера Грузии в Бидзины Иванишвили 2012−2013 годах.

Собеседник «Ъ» видит главный риск в том, что «Газпром» может попытаться соблазнить грузинское правительство «некоммерчески низкими ценами» на газ. Неспособность противостоять соблазну, отмечает собеседник «Ъ», «приведет к тому, что Грузия окажется в капкане у России».

Георгий Хухашвили упрекнул правительство в полном провале переговоров с Москвой в 2016 году, когда решался вопрос о «монетизации» платы за ежегодный транзит в Армению до 2,5 млрд кубометров газа. С 1992 года Тбилиси получал в качестве платы за транзит 10% всего топлива, но в 2016 году «Газпром», ссылаясь на международную практику, настоял на «монетизации» транзита.

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В 2017 году Грузия частично получала плату за транзит природным газом (всего было поставлено 0,135 млрд кубометров). В 2018 году, по данным «Ъ», поставки газа осуществлялись в ничтожных объемах. Сейчас, как отмечают информированные собеседники «Ъ», активных переговоров стороны не ведут, и в принципе Грузия может не перезаключать контракт до зимы, когда ей может понадобиться газ в пики потребления, которые Азербайджан не может закрыть. В «Газпром экспорте» от комментариев по этой теме отказались.

Как международные партнеры Грузии отнесутся к планам правительства Мамуки Бахтадзе, пока неизвестно. Но с одной серьезной проблемой кабинет министров уже столкнулся: оппозиционеры, в том числе соратники экс-президента Михаила Саакашвили по «Единому национальному движению», обвинили правящую партию «Грузинская мечта» и ее лидера Бидзину Иванишвили в стремлении «сдать страну России». Как заявил «Ъ» один из лидеров партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани, «нельзя забывать, что “Газпром” — инструмент в руках Кремля для закабаления соседних стран».

Георгий Двали, Тбилиси; Юрий Барсуков

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