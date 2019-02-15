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03:12 (мск), источник: РИА Новости

Болтон: оппозиционеры в правлении Citgo мешают Мадуро грабить Венесуэлу

ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что назначение оппозицией Венесуэлы правления американской нефтяной компании Citgo мешает президенту Николасу Мадуро грабить Венесуэлу.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты рады видеть, что временный президент Хуан Гуаидо предпринял шаги, чтобы защитить активы Citgo ради народа Венесуэлы. Мадуро и его коррумпированным приспешникам не дают разворовывать ресурсы Венесуэлы», — написал Болтон в Twitter.

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Накануне по решению Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы членами совета директоров Citgo, принадлежащей венесуэльской государственной компании PDVSA, стали Луиса Паласиос, Эдгар Ринкон, Луис Урданета, Анхель Ольмета, Андрес Падильа и Рик Эссер. Также были назначены члены правления в самой PDVSA: ими стали Симон Антунес, Густаво Веласкес, Карлос Хосе Бальса, Рикардо Прада и Давид Смолянски.

США 28 января объявили о введении санкций в отношении PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов, а также запретили сделки с ними. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал отправить под суд тех, кто признает назначения оппозиции в Citgo.

Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период работы временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции.

Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США». Россия, Китай и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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