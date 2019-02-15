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12:56 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: треть респондентов считает, что ввод советских войск в Афганистан был необходим

Противоположной точки зрения придерживаются 42% опрошенных.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Три четверти россиян, опрошенных Всероссийский центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), знают о войне в Афганистане 1979−1989 годов, при этом почти треть респондентов считает оправданным введение советских войск в эту страну. Соответствующие данные исследования, приуроченного к 30-летию окончания вывода советского воинского контингента из Афганистана, представляет ВЦИОМ в пятницу.

Знать и помнить

Согласно материалам опроса, имеющимся в распоряжении ТАСС, 77% респондентов знают об этой войне, причем наибольшая доля из них (43%) слышали о тех событиях от очевидцев, а почти каждый десятый (9%) сообщил, что сам был их свидетелем. Еще 25% из опрошенных, знающих о войне в Афганистане, пояснили, что читали о ней. 22% участников социологического исследования признались, что ничего не знают или мало знают об этом вооруженном конфликте.

«Информированность о войне в Афганистане выше среди людей старшего поколения, нежели среди молодежи», — указывается в материалах ВЦИОМ.

Примечательно, что 72% респондентов ВЦИОМ заявили, что скорее не хотели бы узнать об этой войне больше, чем знают на данный момент. Противоположный вариант ответа дали 26%, причем наибольшая доля таковых (39%) находится в самой молодой возрастной категории участников опроса (18−24 года).

Действия СССР: верно или нет?

На вопрос социологов, следовало ли советскому руководству вводить войска в Афганистан или нет, 42% респондентов дали отрицательный ответ, положительный — 31%. Еще 27% затруднились с выбором.

Наибольшее количество (48%) тех, кто поддерживает действия руководства СССР в этом вопросе, также приходится на молодежную группу опрошенных. В трех возрастных группах (25−34 года, 45−59 лет, 60 лет и старше) такой вариант ответа дали всего 29%, в категории 35−44-летних респондентов — 30%.

Метод опроса

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 13 февраля 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Война в Афганистане с участием советских войск длилась 10 лет, с 1979 года по 1989 год. В ходе боевых действий в Афганистане погибло около 15 тыс. советских военнослужащих. Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается ежегодно 15 февраля.

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