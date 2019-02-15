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03:30 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев ответил на планы ГД пересмотреть оценку ввода войск в Афганистан

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев раскритиковал намерение Госдумы признать утратившим силу постановление Съезда народных депутатов, который в свое время осудил решение о вводе войск в Афганистан.

Источник: РИА Новости

Думский комитет по обороне 22 января поддержал соответствующий проект заявления Госдумы о политической оценке участия ограниченного контингента советских войск в урегулировании конфликта на территории Афганистана. Документ подготовили депутат Николай Харитонов, глава комитета ГД по обороне Владимир Шаманов вместе с ветеранскими организациями.

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Парламентарии предлагают «признать не соответствующим принципам исторической справедливости моральное и политическое осуждение решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 года, выраженное в постановлении Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года».

«Считаю такое предложение совершенно неприемлемым и безответственным. Какие факты, какие аргументы приводят его авторы? Как можно отрицать, что это решение было принято узким кругом лиц, в обход Конституции, вопреки мнению военного руководства, экспертов, что оно привело к массовой гибели людей, что тысячи семей лишились своих сыновей, отцов, братьев?» — заявил Горбачев в интервью РИА Новости в преддверии 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

«Эта аморальная “инициатива” должна быть решительно отвергнута. Считаю, что свое слово должно сказать руководство страны», — заявил бывший советский лидер.

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