Трамп подпишет бюджет и одновременно введет ЧП в США

Источник: AP 2019

«Президент подпишет бюджет о финансировании правительства, а также, как он заявлял ранее, примет другие меры в области исполнительной власти, включая объявление о введении чрезвычайного положения в стране для прекращения кризиса в области национальной безопасности и гуманитарного кризиса на границе», — сказала Сара Сандерс.

Введение режима ЧП позволит Дональду Трампу увеличить ассигнования на строительство заграждений на границе с Мексикой, поскольку в проекте бюджета, который рассматривается в конгрессе, на эти цели выделено только $1,375 млрд вместо запрошенных президентом $5,7 млрд.

Против ЧП решительно выступили демократы. Так, лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил, что «введение режима ЧП в общенациональном масштабе — беззаконие».

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси пригрозила подать в суд иск против решения Трампа.