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04:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Рассекречены документы об Афганской войне

Минобороны России рассекретило документы об Афганской войне. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что публикация приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 1989 года военный контингент полностью покинул территорию республики.

Среди выложенных документов — переведенные в «цифру» бумаги о задействованных в боевых операциях полках. Посетители портала смогут ознакомиться с целями и задачами, поставленными перед советскими войсками, о разведывательных и специальных операциях, а также героях и их подвигах.

Решение о поддержке коммунистического режима Афганистана и вводе в страну ограниченного контингента войск советское руководство приняло в 1979 году. Боевые действия с формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе Афганской войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести.

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