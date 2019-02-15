Рассекречены документы об Афганской войне

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что публикация приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 1989 года военный контингент полностью покинул территорию республики.

Среди выложенных документов — переведенные в «цифру» бумаги о задействованных в боевых операциях полках. Посетители портала смогут ознакомиться с целями и задачами, поставленными перед советскими войсками, о разведывательных и специальных операциях, а также героях и их подвигах.