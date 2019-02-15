Рассекречены документы об Афганской войне
Минобороны России рассекретило документы об Афганской войне. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
Минобороны России рассекретило документы об Афганской войне. Об этом сообщается на сайте военного ведомства.
Отмечается, что публикация приурочена к 30-летию вывода советских войск из Афганистана — 15 февраля 1989 года военный контингент полностью покинул территорию республики.
Среди выложенных документов — переведенные в «цифру» бумаги о задействованных в боевых операциях полках. Посетители портала смогут ознакомиться с целями и задачами, поставленными перед советскими войсками, о разведывательных и специальных операциях, а также героях и их подвигах.
Решение о поддержке коммунистического режима Афганистана и вводе в страну ограниченного контингента войск советское руководство приняло в 1979 году. Боевые действия с формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе Афганской войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения различных степеней тяжести.