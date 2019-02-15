США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков

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Из документа убрали список банков, против которых президенту предлагается ввести ограничения. Вместо этого санкции грозят госбанкам, которые, как определил президент США, «предоставили финансовую или иную поддержку с целью вмешательства правительства РФ в демократический процесс или выборы любой другой страны».

Напомним, 13 февраля сенаторы США Линдси Грэм и Роберт Менендес подготовили новую, более жесткую версию законопроекта о санкциях против России, который не прошел в прошлом году. Он, как и предыдущий, предполагает запрет инвестиций в российский госдолг, проекты по добыче нефти в РФ, введение санкций на зарубежные проекты российских госкомпаний за пределами РФ. Также сенаторы предлагают ввести санкции против 24 «агентов ФСБ», которые считаются причастными к инциденту в Керченском проливе.

Новым положением в документе также стали санкции против проектов производства СПГ. Сенаторы предлагают ввести ограничения против любого лица, инвестирующего в любые проекты, способствующие строительству российских предприятий по производству и экспорту сжиженного природного газа за пределами России. Кроме того, новая версия проекта ужесточает сроки введения санкций против новых выпусков российских гособлигаций. В варианте 2018 года президенту давалось 90 дней после принятия закона на введение санкций, сам запрет вводился еще через 180 дней. В новой в версии эти сроки сократились до 60 и 90 дней соответственно.