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11:52 (мск), источник: Фонтанка

«Суверенный интернет» в России разрешат не включать, если государство не поставит необходимое оборудование

Резонансный законопроект о «суверенном Интернете» в России предусматривает обеспечение операторов связи оборудованием для маршрутизации трафика. Заявляется, что его будет предоставлять государство. Но в том случае, если власти не смогут обеспечить частный бизнес необходимой техникой, будет разрешено работать «как раньше».

Источник: Reuters

Соответствующая поправка будет рассмотрена на втором чтении законопроекта, сообщает 15 февраля РБК.

«Если государство не сможет предоставить оператору оборудование для контроля трафика, необходимое в рамках исполнения закона об устойчивой работе Рунета, то этот оператор все равно сможет продолжить свою работу по старинке», — сказал анонимный источник издания.

Аналогичную информацию так же со ссылкой на анонимный источник сообщили госагентства ТАСС и РИА Новости. Кто выступит автором поправки не сообщается. В Минкомсвязи от комментариев отказались.

Законопроект о создании дублирующих систем Интернета в России для «устойчивой работы» российского сегмента всемирной паутины был принят в первом чтении в минувший вторник. Он предусматривает создание единого центра мониторинга трафика с возможностью его фильтрации.
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«Нам нужен аудит всех линий связи на территории РФ. Мы не имеем никакого представления о сетях, а также о трансграничных переходах. Вообще. Кому они принадлежат, какая информация по ним передается, мы не знаем. Центр мониторинга будет в режиме онлайн это видеть. Его задача не указывать (частному бизнесу — прим.ред.), как правильно строить маршрутизацию, а подсказывать», — сказал во время первого чтения соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов заверил депутатов, что прописанные в законопроекте правила контроля трафика не позволяют блокировать популярные сетевые ресурсы в том числе Facebook, Gmail, Youtube. Однако эксперты указали на противоречие слов чиновника с текстом самого законопроекта.

Автор законопроекта сенатор Андрей Клишас сообщал «Фонтанке», что на реализацию идеи на начальном этапе власти готовы потратить более 20 млрд рублей.

Законопроект об автономном Рунете требует доработки
Во время загрузки произошла ошибка.
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