«Суверенный интернет» в России разрешат не включать, если государство не поставит необходимое оборудование

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Соответствующая поправка будет рассмотрена на втором чтении законопроекта, сообщает 15 февраля РБК.

«Если государство не сможет предоставить оператору оборудование для контроля трафика, необходимое в рамках исполнения закона об устойчивой работе Рунета, то этот оператор все равно сможет продолжить свою работу по старинке», — сказал анонимный источник издания.

Аналогичную информацию так же со ссылкой на анонимный источник сообщили госагентства ТАСС и РИА Новости. Кто выступит автором поправки не сообщается. В Минкомсвязи от комментариев отказались.

Законопроект о создании дублирующих систем Интернета в России для «устойчивой работы» российского сегмента всемирной паутины был принят в первом чтении в минувший вторник. Он предусматривает создание единого центра мониторинга трафика с возможностью его фильтрации.

«Нам нужен аудит всех линий связи на территории РФ. Мы не имеем никакого представления о сетях, а также о трансграничных переходах. Вообще. Кому они принадлежат, какая информация по ним передается, мы не знаем. Центр мониторинга будет в режиме онлайн это видеть. Его задача не указывать (частному бизнесу — прим.ред.), как правильно строить маршрутизацию, а подсказывать», — сказал во время первого чтения соавтор законопроекта депутат Андрей Луговой.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Иванов заверил депутатов, что прописанные в законопроекте правила контроля трафика не позволяют блокировать популярные сетевые ресурсы в том числе Facebook, Gmail, Youtube. Однако эксперты указали на противоречие слов чиновника с текстом самого законопроекта.