Медведев предложил создать социальный портрет бедняка
Премьер считает, что это поможет улучшить положение миллионов россиян, живущих за чертой бедности.
Премьер считает, что это поможет улучшить положение миллионов россиян, живущих за чертой бедности.
Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU —
«У нас свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума», — сказал Медведев на встрече с руководителями регионов в пятницу.
«Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр. Это стандартный набор данных, обезличенная картина. Нам нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», — сказал премьер.
«Нужно посмотреть, какое у него (бедного человека) образование, каково состояние здоровья », — добавил глава правительства. Он убежден, что «при современных технологиях сделать это абсолютно несложно».
Медведев указал, что такой социальный портрет позволит оказывать людям с невысокими доходами адресную помощь: «получить образование, преимущества на рынке труда, заняться вопросами здоровья, создать возможности заняться малым бизнесом, кто этого захочет».
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