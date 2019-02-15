Война без победы

5 апреля 1980 года СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск. В документе обговаривалось, то, что на территории Афганистана будут находиться советские войска численностью до 60 тыс. военнослужащих . Войска будут состоять из пехоты, артиллерии, танков и других родов войск. Кроме того, будет размещена авиация в количестве до 200 самолетов и вертолетов.

«15 февраля 1989 года я выходил из Афганистана уже во второй раз. Первый был в мае 1988-го — в составе 15-й бригады специального назначения, это была первая советская колонна, выведенная из страны. Но накануне мне позвонил начальник политотдела армии, генерал-лейтенант Захаров Александр Иванович, и предложил стать его заместителем. Я сказал, что готов с ним служить хоть до победы мировой революции. Обычно такие назначения шли через Москву очень долго, но тут буквально не успел я перейти границу, как меня отправили обратно заместителем начальника политотдела 40-й армии, я вернулся в Кабул и служил до конца», — рассказывает о выводе советских войск из Афганистана полковник запаса Олег Кривопалов. Читайте подробнее.