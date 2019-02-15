Война без победы
15 февраля 1989 года последние советские войска покинули Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тыс. военнослужащих. Хроника военного конфликта — в фотогалерее «Ъ».
15 февраля 1989 года последние советские войска покинули Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тыс. военнослужащих. Хроника военного конфликта — в фотогалерее «Ъ».
12 декабря 1979 года Политбюро ЦК КПСС приняло решение о вводе войск в Афганистан. Поводом послужило убийство Нура Мухаммада Тараки — основателя
5 апреля 1980 года СССР и Афганистан подписали договор о пребывании в Афганистане контингента советских войск. В документе обговаривалось, то, что на территории Афганистана будут находиться советские войска численностью до 60 тыс. военнослужащих. Войска будут состоять из пехоты, артиллерии, танков и других родов войск. Кроме того, будет размещена авиация в количестве до 200 самолетов и вертолетов.
«15 февраля 1989 года я выходил из Афганистана уже во второй раз. Первый был в мае 1988-го — в составе 15-й бригады специального назначения, это была первая советская колонна, выведенная из страны. Но накануне мне позвонил начальник политотдела армии,
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