Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 вещей, которые хотела бы вам сказать собака
В США запретили «русский мат» на номерах
В России изымают из обращения лекарство от кашля «Эреспал»
Викторию Лопыреву не узнали без макияжа
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Алексею Улюкаеву вернули все
Украинку Соколовскую выгнали из студии за хамство
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок
Доигрались: звезды, которые влюбились друг в друга на съемках
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»
Овечкин мощно поработал. Он положил гол и приблизился к Гретцки
Кем работал в 90-х нынешний гендиректор "Первого канала" Эрнст
Возраст, когда начинается разрушение органов
В США запретили «русский мат» на номерах
Авто c автографом Путина продали за €20 тыс
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
8Закрытая граница
15:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко спросил россиян, готовы ли они к объединению России и Белоруссии

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, на которых, согласно информации на сайте Кремля, обсудили «перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве».

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По итогам встречи господин Лукашенко заявил, что лидеры двух стран готовы настолько «идти по пути объединения», насколько к этому готовы жители государств.

Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы на это?
Александр Лукашенко
президент Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»)

Он также подчеркнул, что Минск не испытывает «проблем с суверенитетом» и исходит из того, что «сегодня есть два государства». «Для меня независимость — это понятие относительное, но никто никогда, ни одно государство — примером тому Китай является — никогда не разговаривает о суверенитете», — ответил господин Лукашенко на вопрос о том, поднималась ли в ходе переговоров тема суверенитета Белоруссии.

Новость
Лукашенко потребовал от Путина единых с Россией цен на газ

Напомним, в прошлом году в отношениях России и Белоруссии возникло противостояние: Москва обусловила дальнейшее движение по нерешенным экономическим вопросам, в том числе компенсациям налогового маневра, ускорением и углублением сближения. В Минске в ответ заговорили о принуждении к вхождению в состав России. Александр Лукашенко тогда заявил, что говорить о возможности включения Белоруссии в состав России «просто смешно».

На текущих переговорах, несмотря на ожидания, стороны не обсуждали тему нефтяного налогового маневра. По словам президента Белоруссии, они с президентом Путиным «даже это слово не промолвили за эти три дня».

Вместо этого президенты договорились проанализировать «все, что связано с союзным договором». «Мы тоже должны в спокойном режиме, диалоге, в дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам, а наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран», — заявил по итогам переговоров Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущие переговоры между лидерами двух стран прошли 29 декабря. Они длились около трех с половиной часов. Никаких принципиальных решений по налоговому маневру также принято не было.

Читайте также

 За что Грудинина отправили в отставку с поста спикера горсовета
«Будем придушивать серые схемы»: частные камеры могут ограничить
Русские показали британцам, как нужно пить водку
Выдуманные налоги. Как россияне платят по чужим счетам
В Помпеях нашли фреску с Нарциссом. У него нет лица
Как выглядит болото, на котором живут люди (фото)
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Где находится пляж с песком, состоящим из полудрагоценных камней
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Москвичи нашли способ побороть падение доходов
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Дети
Известная российская актриса станет многодетной мамой Анастасия Цветаева родит ребенка весной (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь