Лукашенко спросил россиян, готовы ли они к объединению России и Белоруссии

Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По итогам встречи господин Лукашенко заявил, что лидеры двух стран готовы настолько «идти по пути объединения», насколько к этому готовы жители государств.

Мы готовы настолько идти далеко в единении, объединении наших усилий, государств и народов, насколько вы готовы. Слушайте, мы завтра можем объединиться, у нас проблем нет, но готовы ли вы, россияне и белорусы на это? Александр Лукашенко президент Белоруссии (цитата по «Интерфаксу»)

Он также подчеркнул, что Минск не испытывает «проблем с суверенитетом» и исходит из того, что «сегодня есть два государства». «Для меня независимость — это понятие относительное, но никто никогда, ни одно государство — примером тому Китай является — никогда не разговаривает о суверенитете», — ответил господин Лукашенко на вопрос о том, поднималась ли в ходе переговоров тема суверенитета Белоруссии.

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Напомним, в прошлом году в отношениях России и Белоруссии возникло противостояние: Москва обусловила дальнейшее движение по нерешенным экономическим вопросам, в том числе компенсациям налогового маневра, ускорением и углублением сближения. В Минске в ответ заговорили о принуждении к вхождению в состав России. Александр Лукашенко тогда заявил, что говорить о возможности включения Белоруссии в состав России «просто смешно».

На текущих переговорах, несмотря на ожидания, стороны не обсуждали тему нефтяного налогового маневра. По словам президента Белоруссии, они с президентом Путиным «даже это слово не промолвили за эти три дня».

Вместо этого президенты договорились проанализировать «все, что связано с союзным договором». «Мы тоже должны в спокойном режиме, диалоге, в дружеском режиме понять, где в рамках Союзного государства мы можем двигаться вперед, не нанося никакого ущерба странам и народам, а наоборот, создавая лучшие условия для будущего наших стран», — заявил по итогам переговоров Владимир Путин (цитата по «РИА Новости»).

Предыдущие переговоры между лидерами двух стран прошли 29 декабря. Они длились около трех с половиной часов. Никаких принципиальных решений по налоговому маневру также принято не было.