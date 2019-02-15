Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Германия уже сменила позицию по российскому Крыму - СМИ
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
Кейт Миддлтон была замечена на прогулке с принцем Луи
Кэти Перри и Орландо Блум помолвлены
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет
Мама и сын заболели одной формой рака и выздоровели (фото)
Западные звёзды, которые не скрывают ненависти к России
«Я гей»: Виторган удивил шуткой
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»
Овечкин: В ситуации с ОИ кто-то испугался, кто-то промолчал
Кем работал в 90-х нынешний гендиректор "Первого канала" Эрнст
Актриса, получившая в 12 лет за роль $125 млн
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
8Закрытая граница
18:45 (мск), источник: РИА Новости

Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал, что его не любят в правительстве, потому что он заставляет другие министерства в своей работе выходить из зоны комфорта.

Источник: РИА Новости

В ходе передачи на телеканале «Россия 24» «Диалог» губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у Орешкина, насколько правительство готово решать структурные дисбалансы.

Новость
Кто и зачем опубликовал видео с поющими в самолете Дворковичем, Ткачевым и Тимаковой?

«Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», — сказал Орешкин.

Он отметил, что правительству важно слышать голос губернаторов, и механизм Госсовета позволяет видеть те проблемы, которые есть, которые накопились, «и выводить из зоны комфорта всех, кто есть в правительстве».

«Губернаторы через механизм Госсовета должны из зоны комфорта выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках и не наслаждались какой-то ситуацией, когда им хорошо, но при этом экономике плохо», — добавил он.

«Экономический рост, как и любое движение вперед — это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача — выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», — подчеркнул Орешкин.

 Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко
Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей
Лукашенко спросил россиян о готовности к единению с Белоруссией
Житель Ярославля спас соседнюю многоэтажку от взрыва газа
Выдуманные налоги. Как россияне платят по чужим счетам
Впервые с 2014-го года российский футболист переехал на Украину
Война без победы. Хроника конфликта в Афганистане (фотогалерея)
В биологических часах человека нашли главную шестерню
В одной из британских пещер обнаружили «ворота в ад»
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса
Популярные темы на «Детях»
День рождения. 417
Дискотека 80х в СССР - или назад в прошлое. 323
Марсианская угадайка 287
Проблемы с воспитателем или как наладить отношения? 231
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь