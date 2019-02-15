Орешкин рассказал, почему его не любят в правительстве

В ходе передачи на телеканале «Россия 24» «Диалог» губернатор Пермского края Максим Решетников спросил у Орешкина, насколько правительство готово решать структурные дисбалансы.
«Здесь правительство в моем лице, конечно же, к этому готово. Министерство экономики должно быть такой занозой у всех министерств. На самом деле, многие меня уже в правительстве не любят, потому что я разрушаю этот комфортный режим, в котором существуют другие», — сказал Орешкин.
Он отметил, что правительству важно слышать голос губернаторов, и механизм Госсовета позволяет видеть те проблемы, которые есть, которые накопились, «и выводить из зоны комфорта всех, кто есть в правительстве».
«Губернаторы через механизм Госсовета должны из зоны комфорта выводить членов правительства, чтобы они не сидели в своих отраслевых домиках и не наслаждались какой-то ситуацией, когда им хорошо, но при этом экономике плохо», — добавил он.
«Экономический рост, как и любое движение вперед — это всегда выход из зоны комфорта. Поэтому наша совместная задача — выводить всю систему госуправления из зоны комфорта, заставлять двигаться вперед», — подчеркнул Орешкин.