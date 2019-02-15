Британская разведка заявила о готовности жестко ответить ГРУ

«Мы дали им ясно понять, что, как бы они ни пытались открыто и тайно навредить нашим демократическим институтам и нашим союзам, это не сработает. (…) Это будет стоить им слишком многого», — сказал Янгер. Он добавил, что не стоит забывать о ценности союзов между европейскими государствами.