Болтон: генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы

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«Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией, — сказал Болтон в пятницу в интервью телеканалу Fox News. — Президент [Мадуро] этого не видит, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры».

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента.

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.