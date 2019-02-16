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03:04 (мск), источник: ТАСС

Болтон: генералы втайне от Мадуро ведут переговоры с оппозицией Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что представители командования ВС Венесуэлы втайне от президента Николаса Мадуро ведут переговоры с оппозицией.

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«Я могу сказать, что ключевые генералы и политики, поддерживающие Мадуро, ведут постоянные переговоры с оппозицией, — сказал Болтон в пятницу в интервью телеканалу Fox News. — Президент [Мадуро] этого не видит, это происходит неочевидно. Однако они ведут переговоры».

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23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента.

В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских стран предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных выборов главы государства, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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