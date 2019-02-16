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04:00 (мск), источник: Lenta.Ru

В режиме ЧП Трампа нашли нарушения

Демократы начали расследование из-за объявленного президентом США Дональдом Трампом режима ЧП. Об этом сказано на сайте юридического комитета Палаты представителей.

Источник: AP 2019

Авторы заявления обратили внимание главы государства, что его решение представляет собой безрассудное пренебрежение принципом разделения властей и собственными обязанностями. Конституция США наделяет именно Конгресс «властью кошелька», а следовательно деньги не могут расходоваться по не установленным законом назначениям, напомнили демократы.

Они заметили, что президент страны может объявить режим ЧП только в случае военного призыва для национальной обороны.

Однако военным запрещено обеспечивать соблюдение иммиграционных законов страны, утверждают они.

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«Ни один здравомыслящий человек не считает, что на южной границе возникла чрезвычайная ситуация. Нелегальная иммиграция находится на рекордно низком уровне, и семьи с детьми, которые законно просят убежища, не являются иностранными захватчиками», — сказано в заявлении.

Отмечается, что конгрессмены планируют вызвать для дачи показаний юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей министерства юстиции США.

15 февраля Трамп объявил о подписании документа, предусматривающего введение режима чрезвычайного положения, чтобы получить возможность использовать бюджет для строительства стены на границе с Мексикой. На строительство стального заграждения он планирует потратить около восьми миллиардов долларов.

В конце января Трамп подписал принятый Конгрессом временный бюджет ряда ведомств до 15 февраля. Ранее разногласия между президентом и законодателями по поводу стены на мексиканской границе и ее финансирования привели к рекордно долгому шатдауну — частичной приостановке работы американского правительства.

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