Техасские землевладельцы подали в суд на Трампа

Источник: AP 2019

Трамп в пятницу подписал положение о ЧП на границе с Мексикой. Это должно позволить ему легче получить необходимые 8 миллиардов долларов на строительство стены на границе, против которой выступают демократы в конгрессе.

«Public Citizen подал иск от имени организации Frontera Audubon и трех землевладельцев в южном Техасе, которым правительство сказало, что намерено построить приграничную стену на их собственности, если получит финансирование в 2019 году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Заявители иска требуют признать, что Трамп превысил свои конституционные полномочия и полномочия в рамках закона о ЧП, а также признать, что объявление режима ЧП противоречит доктрине разделения ветвей власти, которая лежит в основе конституции страны.