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05:09 (мск), источник: РИА Новости

Техасские землевладельцы подали в суд на Трампа

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Некоммерческая организация по защите прав потребителей Public Citizen подала в суд на Дональда Трампа от имени землевладельцев штата Техас, на территории которых может быть построена приграничная стена. Иск подан после решения президента США о введении режима ЧП на границе с Мексикой, что может ускорить строительство.

Источник: AP 2019

Трамп в пятницу подписал положение о ЧП на границе с Мексикой. Это должно позволить ему легче получить необходимые 8 миллиардов долларов на строительство стены на границе, против которой выступают демократы в конгрессе.

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Трамп ввел в США режим ЧП, чтобы получить деньги для стены

«Public Citizen подал иск от имени организации Frontera Audubon и трех землевладельцев в южном Техасе, которым правительство сказало, что намерено построить приграничную стену на их собственности, если получит финансирование в 2019 году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Заявители иска требуют признать, что Трамп превысил свои конституционные полномочия и полномочия в рамках закона о ЧП, а также признать, что объявление режима ЧП противоречит доктрине разделения ветвей власти, которая лежит в основе конституции страны.

Трамп в пятницу в ходе выступления в Белом доме заявил, что готов к судебным тяжбам с демократами. Он даже спрогнозировал возможное развитие событий на основе аналогичных разбирательств в прошлом. Президент напомнил, что хотя некоторые суды, а именно 9-й окружной суд США, традиционно поддерживают демократов, Верховный суд США стоит на стороне администрации, это связано с тем, что большинство судей в нем были выдвинуты президентами-республиканцами, в том числе двое — Трампом.

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